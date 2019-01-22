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Китай удивил США новым беспилотником

Фото: flickr.com/photos/my_public_domain_photos
Стелс грозится наказать американские авианосцы

В то время как Россия замораживает разработку тяжелого беспилотника "Альтаир" и никак не может запустить "Скат", которым теперь занимаются в МиГе, Китай догоняет и перегоняет по этой части не кого-нибудь, а США.

По крайней мере, об этом заявляют в Пекине. Накануне центральное телевидение Китая (CCTV) показало полет нового стелс-беспилотника Sky Hawk, который якобы превосходит по техническим характеристикам американский MQ-25 Stingray, все еще находящийся в разработке. Как известно, БПЛА уже испытывается на авианосцах для заправки F/A-18 Super Hornet, а в будущем может быть использован и как разведчик, и как ударный беспилотник.

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Но китайцы уверяют, что их аппарат превосходит американский. Как заявил главный дизайнер БПЛА Ма Хонжонь в интервью Thepaper.cn., MQ-25 не использует на 100% ни схему "летающее крыло", ни обычную, а является чем-то средним. Хвост задран под слишком большим углом, что нетипично для стелса. Возможно, это является следствием того, что американцы сократили требования к скрытности, так как БПЛА вначале будет только заправлять истребители и не будет участвовать в боевых операциях.


А вот Sky Hawk якобы разработан специально для скрытного проникновения в воздушное пространство противника. БПЛА будет не только незаметен, но и способен подниматься на большие высоты.

Хонжонь также сравнил Sky Hawk с американскими беспилотниками Predator и Reaper. По словам китайского дизайнера, это хорошие БПЛА, которые можно сделать более скрытными, но форма летающего крыла все равно имеет решающее значение. У китайского аппарата вообще нет хвостов, что сильно уменьшает его ЭПР.

Предположительно, Sky Hawk будет действовать совместно с пилотируемыми самолетами, например, разрабатываемыми в Китае стелс-бомбардировщиками. А в перспективе его будут использовать и в ударных целях. По мнению The National Interest, китайский беспилотник одновременно напоминает B-2 и концепт бесхвостого X-44A, сделанного на базе F-22.

Интернет-пользователи под видео БПЛА в YouTube высказались не так благосклонно. Так, Agent Of Truth назвал беспилотник "содранной копией британского" Taranis, что, в общем, недалеко от правды. Аппараты, действительно, очень похожи.

Фото: flickr.com/photos/my_public_domain_photos

В любом случае, Китаю до реализации проекта дальше, чем американцам с их MQ-25. Да и сравнивать тогда Sky Hawk следует не с "двадцать пятым", а с RQ-170 и еще более секретным RQ-180. По данным СМИ, эти беспилотные разведчики, которые могут безнаказанно действовать в зоне ПВО, уже совершают полеты.

Александр ИЛЬИН
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