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В США раскрыли секрет "Зоны 51"

В США раскрыли секрет
Фото: flickr.com/clemensv/
Бомбардировщики покажут "кузькину мать" пришельцам

Миноборны США поставило точку в деле о нашествии "борцов за права пришельцев" на секретную базу "Зона 51" в штате Невада.

Сотрудник службы защиты визуальной информации (DVIDS) опубликовал фотографию в Twitter бомбардировщика В-2 с летным составом и написал: "это последнее, что увидят участники флешмоба, когда ворвутся в "Зону 51".


Позже в Пентагоне извинились за твит, однако цель, безусловно, была достигнута. Военные недвусмысленно намекнули, что нарушителям не поздоровится.

Ранее секретную базу ВВС США собирались штурмовать 2 миллиона американцев, чтобы "освободить инопланетян" и раскрыть секреты базы. Позже в пустыне состоялось два музыкальных фестиваля. из чего можно было сделать вывод, что призыв был не более чем провокационной пиар-кампанией.

B-2 действительно могут приземляться в "Зоне 51", так как там достаточно длинная ВПП. В свое время на секретной базе испытывали разведчика SR-71, который разгонялся до 3500 км/час.

Александр ИЛЬИН
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