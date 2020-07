Африканское командование Вооруженных сил США опубликовало спутниковые снимки с якобы российским вооружением на территории Ливии. Пентагон утверждает, что данные фотографии доказывают, что РФ обеспечивает техникой частную военную компании (ЧВК) Вагнера.

По данным американского ведомства, на представленных снимках видно расположение наших специалистов в Сирте и авиабазе Аль-Хадим рядом с Бенгази, где замечены бронеавтомобили "Тигр", ЗРПК "Панцирь-С1", военно-транспортные самолеты Ил-76 и бомбардировщики Су-24.

"Россия продолжает играть бесполезную роль в Ливии, поставляя материалы и оборудование группе Вагнера", – цитирует "Твиттер" штатовской группировки генерал-майораБрэдфорда Геринга.

По его мнению, тип и объем оборудования демонстрирует намерение использовать его для наступательных боевых действий, а не в качестве гуманитарной помощи.

