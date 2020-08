Китай скопировал американскую крылатую ракету AGM-154, которая в данный момент представляет наибольшую опасность для стратегических объектов Крыма и Калининграда.

Государственный телеканал CCTV показал оранжевую ракету на складе ВВС Национальной освободительной армии Китая. Репортеру позволили осмотреть ракету на тележке и даже самому выдвинуть и убрать ее компактные крылья.

Как пишет журнал The Drive, ракета слишком похожа на американскую AGM-154 Joint Stand-Off Weapon (JSOW). У нее точно такая же конфигурация хвостового оперения с шестью маленькими крыльями, но передняя часть выглядит несколько проще. По версии издания, у китайской ракеты не такой гладкий и обтекаемый нос, как у AGM-154, поэтому она будет заметнее на радарах. При этом ее вес составляет 500 килограммов. Для сравнения JSOW весит 495 килограммов, то есть примерно столько же.

Характеристики китайской ракеты пока засекречены, однако местной издание Global Times уже опубликовало статью, что чудо-ракета может нести 240 суббоеприпасов разных типов и одним ударом парализовать целый аэродром, неся разрушения на площади до 6 тыс. квадратных метров. Дальность ракеты предварительно составляет 60 километров. Крылья позволят ей скользить по воздуху, а низкая эффективная площадь рассеивания должна сделать ее трудной мишенью для средств ПВО.

500 kilo Munition Dispenser, capable of carrying cluster and other guided munitions. Chinese Verison of The JSOW@jpg2t785 @RupprechtDeino pic.twitter.com/r6W5I06soB