Жители заокеанского государства высмеяли пропускной режим и самоизоляцию в Москве

Пока США загибаются от коронавируса, в России активно сражаются с эпидемией в стране. В это время американцы отпускают язвительные комментариии в адрес "комендантского часа" и других экстренных мер в Москве.

Под материалом телеканала "Fox News" о методах борьбы столичных властей развернулась бурная полемика. Так, русофобы из заокеанского государства раскритиковали режим самоизоляции россиян, сравнив его с коммунистическим прошлым.

"Да здравствует коммунизм!", "Покажите мне ваши документы, или вас расстреляют. Совсем как в старые добрые времена! Товарищ Путин, должно быть, гордо улыбается, глядя на портрет Сталина на стене", "Лучше обзаведитесь пропусками, товарищи. Они ведь и в обычное время знают, где вы. А сейчас ГРУ явится за вами сию минуту", – острили диванные комментаторы.

Другие – наоборот, с завистью отметили, что правительству США есть, чему поучиться у РФ, уточняет "Царьград". А также поделились своими предположениями, почему в самой большой стране в десятки раз меньше зараженных, чем за океаном.

"Это пример того, как правительство страны должно действовать в критической ситуации. Учиться у них", "Не удивлюсь, если Россия расправится с вирусом за неделю, ведь там не заботятся, как бы ненароком не обидеть иммигрантов и голубых либералов", "Все россияне были привиты вакциной BCG. Именно по этой причине коронавирус так слаб в России", "В России вы не заразитесь коронавирусом", – парировали интернет-пользователи.

В третьем лагере оказались сторонники теории заговора. По их мнению, и в России, и в США скрывают правду от народа. Да и Владимир Путин побывал в медцентре в Коммунарке и примерил желтый защитный костюм, скорее всего, не для того, "чтобы покрасоваться на фото".

"Вождь русских навещает больных, хотя никакой эпидемии коронавируса в России-матушке нет. Ну-ну", "Их армия пиарщиков Путину с Трампом не поможет. Отрицанием эпидемии только навредишь делу. Решение – только правда, сотрудничество и наука", "Русские дымят, как дымоходы. Они пьют водку галлонами. Их система здравоохранения жалкая. Они будут дохнуть миллионами, как в сталинский голод 1930-х. И опять будут врать, как про Чернобыль", - заключили третьи.

Между тем в США плачевная ситуация. Они лидируют по числу зараженных вирусом COVID-19, которое стремительно растет. Американские больницы переполнены, пациенты лежат в коридорах. В полевой госпиталь превратился Центральный парк в Нью-Йорке.

Только за последние сутки в Соединенных Штатах от коронавирусной инфекции умерло людей больше, чем в России заразилось. В РФ выявлено 500 новых случаев заболевания китайской пневмонией. Общее количество достигло отметки в 2337 человек. Жертвами коронавируса стали 17 россиян.