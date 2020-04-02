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Первая зараженная COVID-19 обнаружена в украинской армии

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Инфекцию подхватила военврач

Первый случай заражения новым коронавирусом выявлен в рядах Вооруженных сил Украины.

Как пишет сегодня УНИАН со ссылкой на пресс-службу командования медицинских сил ВСУ, инфицирована COVID-19 врач Хмельницкого военного госпиталя.

Отмечается, что женщина проходила амбулаторное лечение из-за ОРЗ с конца марта. Накануне, 1 апреля, она стала чувствовать себя хуже и ее госпитализировали в местную инфекционную больницу. Там медику диагностировали коронавирус.

В настоящий момент в изоляции находятся 140 украинских военных.

По последним данным, в Незалежной выявлены 804 зараженных COVID-19, 20 человек умерли. Больше всего инфицированных отмечено в Черновицкой, Киевской (включая столицу страны), Винницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черкасской областях.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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