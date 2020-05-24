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Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что кафе и рестораны, а также парикмахерские и химчистки откроют свои двери во время следующего этапа отмены карантина.
Впрочем, Воробьев подчеркнул в эфире "России 1", что пока власти не готовы объявлять этот третий этап. Для начала необходимо создать все условия безопасности, чтобы не было новых вспышек заболевания коронавирусом.
Во время первого этапа в регионе заработали стройки, второй начался с 23 мая, когда там отменили цифровые пропуска.
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