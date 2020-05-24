Рестораны заработают на следующем этапе снятия ограничительных мер

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что кафе и рестораны, а также парикмахерские и химчистки откроют свои двери во время следующего этапа отмены карантина.

Впрочем, Воробьев подчеркнул в эфире "России 1", что пока власти не готовы объявлять этот третий этап. Для начала необходимо создать все условия безопасности, чтобы не было новых вспышек заболевания коронавирусом.

Во время первого этапа в регионе заработали стройки, второй начался с 23 мая, когда там отменили цифровые пропуска.