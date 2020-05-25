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Пескова выписали из больницы

Он продолжит сидеть на карантине

Пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова выписали из больницы. Как сообщила его супруга Татьяна Навка, политик чувствует себя хорошо.

При этом Навка отметила, что еще неделю супруги проведут на карантине. Такой комментарий она дала изданию Daily Storm.

О том, что приближенный к Владимиру Путину политик заразился коронавирусом стало известно 12 мая.

Ольга ФЕДОРОВА

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