Двадцать шестого ноября ГК "Новотранс" размещала первый купон своих облигаций, и интерес к бондам группы в 1,6 раза превысил их первоначальное предложение. Изначально инвесторы были ориентированы на объем размещения 5 млрд рублей. Ставка же оказалась такой, какую и планировал получить эмитент – 8,75% годовых. Эксперты отмечают несколько факторов, приведших такому успеху

Всего в книге заявок по облигациям "Новотранса" были зафиксированы предложения от более чем сорока инвесторов. Как признал Дэвид Мэтлок, представитель одного из организаторов размещения "Альфа-банка", "объем спроса достигал более 8 млрд. рублей". По мнению управленца, "это отличный задел для будущих размещений на облигационном рынке", говорится на официальном сайте компании.

В "Новотрансе" также отметили высокий спрос на облигации группы. Согласно словам председателя совета директоров холдинга Алины Гончаровой, изначально группа ориентировалась на размещение в объеме 5 млрд. рублей. Однако "в ходе сбора заявок спрос существенно превысил ожидание, и мы приняли решение сделать отсечение от собранного объема до 6 млрд. рублей", – так прокомментировала руководитель финальную цифру.

Алина Гончарова отдельно отметила, что средства привлечены "на привлекательных условиях". "Новотранс" показал столь солидный, как считают наблюдатели, результат в силу нескольких обстоятельств.

"Открытость и понятность бизнес-модели заемщика, качественное позиционирование и объемная работа с инвесторами",

– перечисляет Алексей Куприянов, руководитель департамента в инвестбанке BCS Global Markets, также участвовавшем в организации размещения.

Определенно сыграли свою роль рейтинги, которые агентство "Эксперт РА" впервые присвоило группе. Оператор оценивается им на уровне "ruA", прогноз рейтинга — стабильный. Агентство отдельно отмечает низкую закредитованность "Новотранса". Действительно, соотношение долга к EBITDA группы сейчас составляет 1,2.

Инвесторов также заинтересовали дальнейшие планы "Новотранса". Группа объявила о том, что направит привлеченные средства на выкуп находящегося в лизинге парка грузовых вагонов. Оператор намерен таким образом эффективно рефинансировать свой долг.

Ранее, на форуме "Транспортная неделя-2019", владелец и президент "Новотранса" Константин Гончаров подробно рассказал о том, как группа развивает три крупных инвестиционных проекта. По мнению топ-менеджера, они позволят оператору существенно нарастить оборот и расширить спектр услуг.

Среди прочего тогда много говорилось о строительстве универсального морского терминала LUGAPORT. С его помощью Россия сможет провести "транспортное импортозамещение", перетянув грузовые потоки отечественных экспортеров из Финляндии и республик Балтии. Пока наши производители тратят на перевалку в иностранных портах 17,5 млрд. рублей каждый год. В 2024-м, когда терминал "Новотранса" в Усть-Луге будет выведен на проектную мощность, экспортеры смогут пересмотреть эту статью расходов.