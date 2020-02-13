Сегодня православные вспоминают мученика Трифона

В этот день девушки молились о женихах, так как считалось, что февраль является лучшей порой для встречи со своей второй половинкой, а также наиболее благоприятным месяцем для проведения свадеб.

Существовало поверье, что, если молодые встретились 14 февраля, их отношения ничто и никогда не разрушит. А вот ссора в этот день сулит расставанием навсегда, поэтому следует постараться быть добрее друг к другу в этот день.



Женщины, которые очень хотели завести ребенка, шли в этот день на водоем, бросали туда букет цветов и молились богу. Чтобы было счастье в доме, наши предки 14 февраля обязательно насыпали корм птицам.

Кроме того, Трифонов день совпадает с очень распространенным праздником – Днем святого Валентина, который известен как День всех влюбленных. Праздник пришел в нашу страну от католиков, однако в католических храмах в этот день уже не проводят службу в память о святом Валентине.

Ранее "Утро" рассказывало, что в Лаврентьев день женщины, чтобы избежать неприятностей, пекли кулебяку с капустой, угощая ею всю семью.