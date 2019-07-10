Просто и эффективно: в борьбе с облысением помогут растения

Народные средства помогут вернуть шевелюру и избавиться от перхоти

Выпадение волос – естественный процесс организма, но если количество выпавших волосков превышает норму (50-100 волосинок в день), то это повод бить тревогу. Также о проблемах могут сигнализировать большие клочья волос на расческе или подушке. Справиться с облысением помогут препараты и операции, но это довольно радиальные меры. В домашних условиях на помощь придут травяные настои.

Чтобы восстановить рост волос и избавиться от перхоти, можно использовать лопух. Корни этого растения необходимо сложить в кастрюлю, залить водой и поместить в духовку. Когда лопух размякнет, отвар нужно остудить и процедить. Получившейся жидкостью нужно смачивать корни волос. От лопуха волосы растут быстрее и приобретают природный блеск, а перхоть исчезает, – пишет VistaNews.

Еще одним эффективным средством признана крапива. Для лечения нужны молодые травы, которые еще не успели отцвести. Собрав необходимое количество крапивы, ее отваривают в воде, а полученную массу остужают до 40 градусов и ей ополаскивают волосы. В отвар можно добавлять также мать-и-мачеху. Крапива сильно укрепляет корни волос и препятствует их выпадению.

Эти народные средства могут помочь, если пробелам скрыта не где-то глубоко внутри организма. Перед применением отваров рекомендуется обратиться за консультацией к врачу.