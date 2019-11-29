Просмотр клубнички обладает омолаживающим эффектом, что для зрителей чревато серьезными последствиями

Любители порнографии рискуют вернуться в юность. Однако данное омоложение мозга вряд ли их обрадует.

Так, по мнению исследовательницы из Канады Рэйчел Энн Барр, просмотр фильмов для взрослых грозит повреждениями префронтальной коры, которая отвечает за мораль, силу воли и импульсы, пишет The Conversation.

Клубничка нарушает эмоциональный фон. Людям сложнее выражать чувства и контролировать импульсы, что может затруднять принятие правильных решений.

"Еще один парадокс заключается в том, что порно обещает удовлетворять наши сексуальные желания, но в реальности приводит к противоположному", – заключила ученый.

Между тем, как отмечает "МедикФорум" популярность порнографических фильмов и роликов весьма велика. По данным издания, в прошлом году один из популярнейших порталов с видео 18+ посетили 33,5 млрд человек.