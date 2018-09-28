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Маска обвиняют в мошенничестве

Илон Маск. Фото: GLOBAL LOOK press/Pang Xinglei
Миллиардер-инноватор яростно отрицает обвинения

В США Комиссия по ценным бумагам и биржам, SEC, обвинила главу компании Tesla Илона Маска в мошенничестве после его заявления о том, что он планирует сделать частной свою компанию.

По словам Маска, этот шаг его очень огорчил. "Я всегда действовал в лучших интересах правды, прозрачности и инвесторов", – заявил Маск в комментарии CNBC. Он подчеркнул, что честность – самая важная ценность его жизни, и что факты докажут это.

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В свою очередь, члены комиссии считают, что высказывания основателя Tesla нанесли вред инвесторам, вызвав панику и сбои на бирже.

Маск 7 августа объявил в Twitter о том, что рассматривает возможность сделать непубличной одну из самых инновационных организаций в мире.

Затем, 24 августа, Маск заявил, что отказывается от приватизации Tesla. Инвесторы считают, что эта информационная шумиха вызвала скачки цен и потерю доходов, напоминает URA.RU. Теперь действиям миллиардера даст оценку суд.

Валентина МАЙОРОВА
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