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В США Комиссия по ценным бумагам и биржам, SEC, обвинила главу компании Tesla Илона Маска в мошенничестве после его заявления о том, что он планирует сделать частной свою компанию.
По словам Маска, этот шаг его очень огорчил. "Я всегда действовал в лучших интересах правды, прозрачности и инвесторов", – заявил Маск в комментарии CNBC. Он подчеркнул, что честность – самая важная ценность его жизни, и что факты докажут это.
В свою очередь, члены комиссии считают, что высказывания основателя Tesla нанесли вред инвесторам, вызвав панику и сбои на бирже.
Маск 7 августа объявил в Twitter о том, что рассматривает возможность сделать непубличной одну из самых инновационных организаций в мире.
Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.— Elon Musk (@elonmusk) 7 августа 2018 г.
Затем, 24 августа, Маск заявил, что отказывается от приватизации Tesla. Инвесторы считают, что эта информационная шумиха вызвала скачки цен и потерю доходов, напоминает URA.RU. Теперь действиям миллиардера даст оценку суд.
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