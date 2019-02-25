Простые средства спасут от высокого давления

Лекарства от опасной болезни можно найти в лесу и огороде

Высокое артериальное давление давно уже превратилось в серьезную проблему для жителей развитых стран. К сожалению, препараты, помогающие бороться с гипертонией, зачастую имеют множество побочных эффектов. Однако, к счастью, укрепить здоровье помогут средства народной медицины – полезные травы, ягоды и пряности.

Такие лекарственные растения, как брусника, барбарис, валериана, укроп или малина, обладают мочегонным действием и успешно выводят из организма натрий. Кроме того, они действуют как успокоительное и расширяют сосуды. Все это способствует снижению артериального давления. Также полезно при гипертонии пить пустырник, листья березы или пастушью сумку. Причем применять настои из лекарственных трав можно на любой стадии заболевания.

Отлично помогает справиться с повышенным давлением и чеснок. Эта пряность способствует разжижению крови, убирает из сосудов "плохой" холестерин и предупреждает возникновение тромбов. Страдающие от гипертонии могут пить чесночно-лимонный настой: 3 лимона и 3 очищенные головки чеснока измельчить в мясорубке, залить все 1,5 л воды и настоять в темном месте в течение суток. Полученный раствор процеживают и пьют трижды в день по столовой ложке перед едой.

Свежевыжатый сок из свеклы и моркови также полезен при повышенном давлении – в нем много калия, поэтому он быстро выводит соль из организма. Таким же действием обладает и сок из черноплодной рябины.

Следует учесть, что принимать все эти настои и соки нужно только после консультации с врачом, предупреждает портал "Южный Федеральный".