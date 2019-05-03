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Предотвратить рак позволит отказ от популярных вещей

Фото: www.globallookpress.com
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Овощи, фрукты и зелень защитят от развития онкологии

Помимо этого правила, важно отказаться от употребления алкогольных напитков, не есть больше 6 граммов соли в день, а также избегать переработанных мясных продуктов. Все эти меры предосторожности, как отмечают эксперты, позволит снизить риск появления рака.

Более того, употреблять витамины или биологически активные добавки стоит только после консультации врача. Не пить воду из-под крана тоже может быть опасно.

Также важно, передает портал medru.su, обезопасить свой дом. Например, минимизировать риски позволит редкое использование едких химических веществ для мытья ванны, вместо которых можно применить соду и уксус, а также не пользоваться освежителями для воздуха. 

Полина ИВАНОВА
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