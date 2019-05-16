Пожилые россияне начали чаще заражаться ВИЧ

Доля молодежи, пострадавшей от опасной болезни, снижается

Роспотребнадзор поделился неожиданной статистикой: жители РФ в возрасте от 50 до 60 лет и старше стали чаще заражаться ВИЧ-инфекцией.

Об этом рассказала 16 мая начальник отдела организации надзора за ВИЧ/СПИД, вирусными гепатитами Роспотребнадзора Разина Айзатулина. При этом, по словам эксперта, в 2018 г. самой многочисленной группой заболевших ВИЧ стали люди 30-50 лет. Их доля в общем числе заразившихся составила 70%.

Айзатулина уточнила, что чаще всего россияне приобретают опасную инфекцию половым путем – таким способом происходит около половины всех случаев заражения.

Доля подростков и молодежи до 20 лет среди выявленных ВИЧ-инфицированных, напротив, снижается: в 2012 г. она равнялась 1,6%, сейчас составляет менее 1%. Среди всех больных доля людей в возрасте 20-30 лет в настоящее время – меньше 20%, в то время как 7 лет назад их было примерно 36%.

По данным на декабрь 2018 года, в России с диагнозом ВИЧ-инфекция живут более 1 миллиона человек. В прошлом году умерло более 36 тысяч таких граждан.

"Ведущей причиной летального исхода среди ВИЧ-инфицированных является туберкулез",

– приводит "Интерфакс" слова Айзатулиной.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что впереди у ведомства много работы по информированию населения и профилактике опасной болезни.

"17,5% людей вне зависимости от возраста уверены, что ВИЧ можно заразиться через комариный укус, а 19% молодежи не знали, что внешне абсолютно здоровый человек может оказаться носителем ВИЧ-инфекции. Меньше половины знают о том, что вирус может передаваться от матери к ребенку во время беременности и при грудном вскармливании",

– цитирует Попову Агентство городских новостей "Москва".