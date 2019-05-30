Летнее лакомство оказалось полезным для потенции

Проблемы с женщинами останутся в прошлом благодаря сладкой ягоде

Ежедневный рацион непосредственно влияет на работу разных функций организма. Потенция у мужчин не является исключением.

Врачи составили список продуктов, которые улучшают работу мужского полового органа. Одним из них является арбуз. Все дело в аминокислоте под названием L-цитруллина. Она прекрасно воздействует на эректильную функцию мужчин. По словам доктора Бхиму Патила из техасского сельскохозяйственного университета, влияние арбуза может приравниваться к эффекту от виагры, пишет "Здоровье.com".

Яблоки также способствуют повышению потенции. Они насыщены кверцетином, который повышает выносливость человека.

При употреблении имбиря улучшается кровообращение, а также состояние артерий. Пользу в интимном плане принесут даже несколько чайных ложек в неделю.

Мужской орган практически полностью состоит из сосудов. Как утверждают врачи, в них могут образовываться липидные бляшки. Регулярное употребление чеснока уменьшит вероятность их появления. Об этом сообщается на портале "Гродно 24".

Отмечается, что двое из десяти представителей сильного пола страдают от нарушения эрекции. Причинами импотенции являются сахарный диабет, сосудистые заболевания, неврологические расстройства, гормональные нарушения, физические травмы, переохлаждения или ожоги в области малого таза. Также доказана связь между проблемами в работе полового органа и окружающей средой.