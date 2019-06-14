Ничего святого: в Латвии поддержали снос памятника освободителям Риги от фашистов

Демонтировать монумент планируется на государственные средства

Сейм Латвии поддержал петицию о сносе монумента советским солдатам, освобождавшим столицу страны от фашистской оккупации.

За уничтожение памятника проголосовали 45 депутатов, 30 выступили против. Снос памятника Освободителям Риги оправдывают тем, что он якобы напоминает о страданиях латышского народа в годы "советской оккупации".

Ранее президент Латвии Эгал Левитс выступил против сноса монумента Освободителям, заявив, что нужно не разрушать памятники, а создавать свои, напоминает телеканал "Царьград".



Некоторые депутаты правящих партий также считают, что решение взорвать памятник было бы неправильным, так как оно приведет к расколу общества, подчеркивает Delfi.

Ранее латвийский парламент отклонил инициативу жителей Латвии о защите памятника воинам-освободителям Риги.





