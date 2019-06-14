Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Ничего святого: в Латвии поддержали снос памятника освободителям Риги от фашистов

Фото: www.globallookpress.com
Демонтировать монумент планируется на государственные средства

Сейм Латвии поддержал петицию о сносе монумента советским солдатам, освобождавшим столицу страны от фашистской оккупации.

За уничтожение памятника проголосовали 45 депутатов, 30 выступили против. Снос памятника Освободителям Риги оправдывают тем, что он якобы напоминает о страданиях латышского народа в годы "советской оккупации".

Ранее президент Латвии Эгал Левитс выступил против сноса монумента Освободителям, заявив, что нужно не разрушать памятники, а создавать свои, напоминает телеканал "Царьград". 

Некоторые депутаты правящих партий также считают, что решение взорвать памятник было бы неправильным, так как оно приведет к расколу общества, подчеркивает Delfi.

Ранее латвийский парламент отклонил инициативу жителей Латвии о защите памятника воинам-освободителям Риги.  


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Доллар подскочит до 90 рублей

Расширение санкций и дешевая нефть обрушат российскую валюту

"Апокалипсис" в Москве: на столицу обрушился небывалый ливень

Очевидцы публикуют в соцсетях страшные кадры

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей