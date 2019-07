Реакция относительно задержания российского танкера в одесском порту Измаил поступила из-за океана. Если быть точнее, то высказались американцы, находящиеся на Украине.

По мнению посольства США в Киеве, поступок СБУ – это хороший знак и свидетельство того, что новое руководство Незалежной готово отстаивать интересы государства в правовом ключе, используя международный опыт.

"Это хороший прецедент для мирного разрешения споров", – заявила дипмиссия США в Twitter.



Ukraine’s handling of yesterday’s ship incident suggests the new administration is focused on protecting the country’s interests not only firmly, but also in accordance with international norms and humanely. This sets a good precedent for the peaceful resolution of disputes.