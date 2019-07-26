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Реакция относительно задержания российского танкера в одесском порту Измаил поступила из-за океана. Если быть точнее, то высказались американцы, находящиеся на Украине.
По мнению посольства США в Киеве, поступок СБУ – это хороший знак и свидетельство того, что новое руководство Незалежной готово отстаивать интересы государства в правовом ключе, используя международный опыт.
"Это хороший прецедент для мирного разрешения споров", – заявила дипмиссия США в Twitter.
Ukraine’s handling of yesterday’s ship incident suggests the new administration is focused on protecting the country’s interests not only firmly, but also in accordance with international norms and humanely. This sets a good precedent for the peaceful resolution of disputes.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 26, 2019
Задержанных накануне российских моряков в тот же день отпустили. Однако судно остается в порту. Его владелец судна намерен вернуть корабль на родину. С этой целью он направился в Измаил, где проведет выходные.
На данный момент это исчерпывающая информация относительно танкера. Как заявили в российском посольстве на Украине, дипломаты не располагают другими сведениями. При этом сторона, задержавшее судно, не предоставила ни документов, ни конкретных предложений.
"К нам никто не обращался", – цитирует сообщение посольства ТАСС.
Напомним, экипаж танкера Nika Spirit был задержан за то, что якобы блокировал проход украинским кораблям в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Однако, как потом выяснилось, его задержание произошло по ошибке.
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