Американцы похвалили новую власть Незалежной

Реакция относительно задержания российского танкера в одесском порту Измаил поступила из-за океана. Если быть точнее, то высказались американцы, находящиеся на Украине.

По мнению посольства США в Киеве, поступок СБУ – это хороший знак и свидетельство того, что новое руководство Незалежной готово отстаивать интересы государства в правовом ключе, используя международный опыт.

"Это хороший прецедент для мирного разрешения споров", – заявила дипмиссия США в Twitter.



Ukraine’s handling of yesterday’s ship incident suggests the new administration is focused on protecting the country’s interests not only firmly, but also in accordance with international norms and humanely. This sets a good precedent for the peaceful resolution of disputes. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 26, 2019

Задержанных накануне российских моряков в тот же день отпустили. Однако судно остается в порту. Его владелец судна намерен вернуть корабль на родину. С этой целью он направился в Измаил, где проведет выходные.

На данный момент это исчерпывающая информация относительно танкера. Как заявили в российском посольстве на Украине, дипломаты не располагают другими сведениями. При этом сторона, задержавшее судно, не предоставила ни документов, ни конкретных предложений.

"К нам никто не обращался", – цитирует сообщение посольства ТАСС.

Напомним, экипаж танкера Nika Spirit был задержан за то, что якобы блокировал проход украинским кораблям в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Однако, как потом выяснилось, его задержание произошло по ошибке.