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"Хороший прецедент": США дали оценку морскому конфликту между Киевом и Москвой

Фото: Владимир Владиславлев/ТАСС
Американцы похвалили новую власть Незалежной

Реакция относительно задержания российского танкера в одесском порту Измаил поступила из-за океана. Если быть точнее, то высказались американцы, находящиеся на Украине. 

По мнению посольства США в Киеве, поступок СБУ – это хороший знак и свидетельство того, что новое руководство Незалежной готово отстаивать интересы государства в правовом ключе, используя международный опыт. 

 "Это хороший прецедент для мирного разрешения споров", – заявила дипмиссия США в Twitter. 

Задержанных накануне российских моряков в тот же день отпустили. Однако судно остается в порту. Его владелец судна намерен вернуть корабль на родину. С этой целью он направился в Измаил, где проведет выходные. 

На данный момент это исчерпывающая информация относительно танкера. Как заявили в российском посольстве на Украине, дипломаты не располагают другими сведениями. При этом сторона, задержавшее судно, не предоставила ни документов, ни конкретных предложений. 

"К нам никто не обращался", – цитирует сообщение посольства ТАСС. 

Напомним, экипаж танкера Nika Spirit был задержан за то, что якобы блокировал проход украинским кораблям в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Однако, как потом выяснилось, его задержание произошло по ошибке. 

Ксения АНДРЕЕВА
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