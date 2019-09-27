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Неопознанные объекты заметили на Камчатке

Неопознанные объекты засекли на Камчатке
Фото: pixabay.com
Фотографу удалось снять одновременное падание двух небесных тел

В Петропавловске-Камчатском фотограф Юрий Смольницкий запечатлел на камеру уникальное явление – падение сразу двух небесных объектов. По его словам, первый сгорел в атмосфере, в то время как второй, оказавшийся в объективе приблизительно через пять секунд после появления первого, светился необычным желто-зеленым цветом и после падения озарил небо яркой вспышкой.

Смольницкий полагает, что небесный объект ударился о землю в районе города Елизово, о чем написал на своей странице в Instagram. В комментариях к посту один из подписчиков заметил, что тоже стал свидетелем удивительного явления.

По словам фотографа, он снимал звездное небо на длинной выдержке, небесные тела оказались в кадре случайно, передает "Мир 24".

Карина СИРАЗОВА
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