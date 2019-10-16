Русские хакеры атаковали британцев

Бойцы НАТО измучены анонимными угрозами

Британские военнослужащие, дислоцированные в Эстонии в рамках программы НАТО, потеряли сон. Их смартфоны атакуют звонками и СМС неизвестные личности.

"Некоторые из нас получают странные тексты, сообщения в Facebook и так далее. Они всегда написаны на английском языке, в них говорится что-то вроде "Мы следим за вами". Это беспокоит, потому что они знают, кто мы", – рассказал The Telegraph военный, пожелавший скрыть свое имя.

Специалисты НАТО, озабоченные ситуацией, выяснили, что смартфоны британских военнослужащих были взломаны хакерами при помощи портативной антенны. В результате были похищены контакты и ключи к соцсетям.

Западное командование сделало однозначный вывод: эти сообщения "являются элементом кибервойны, которую ведет Москва". Ее цель – "запугать британских военнослужащих и их союзников".

Ранее русских хакеров заподозрили в игре на стороне Хиллари Клинтон во время избирательной кампании 2016 года.