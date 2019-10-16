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Русские хакеры атаковали британцев

Британцев атаковали русские тролли
Фото: pixabay.com
Бойцы НАТО измучены анонимными угрозами

Британские военнослужащие, дислоцированные в Эстонии в рамках программы НАТО, потеряли сон. Их смартфоны атакуют звонками и СМС неизвестные личности.

"Некоторые из нас получают странные тексты, сообщения в Facebook и так далее. Они всегда написаны на английском языке, в них говорится что-то вроде "Мы следим за вами". Это беспокоит, потому что они знают, кто мы", рассказал The Telegraph военный, пожелавший скрыть свое имя.

Специалисты НАТО, озабоченные ситуацией, выяснили, что смартфоны британских военнослужащих были взломаны хакерами при помощи портативной антенны. В результате были похищены контакты и ключи к соцсетям.

Западное командование сделало однозначный вывод: эти сообщения "являются элементом кибервойны, которую ведет Москва". Ее цель – "запугать британских военнослужащих и их союзников". 

Ранее русских хакеров заподозрили в игре на стороне Хиллари Клинтон во время избирательной кампании 2016 года.

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