Их чрезмерное употребление приведет к развитию онкологии

Врачи предупреждают, что употребление ряда продуктов на регулярной основе ослабляет иммунитет и делает его организм более восприимчивым к различного рода инфекциям. В результате человек подвергается воспалительным процессам в кишечнике, колоректальному раку и циррозу печени.

В интервью изданию focus.de немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг пояснил, что здоровая еда укрепляет слизистую оболочку кишечника и увеличивает число полезных бактерий, убивая вредные.

Крайне негативный эффект на слизистую кишечника при частом употреблении оказывают выпечка, сладости, маргарин, майонез, сало и обработанные продукты. Медик отметил, что копченая колбаса при этом не навредит здоровью, если употреблять ее в пищу в небольших количествах и не более 500 граммов в неделю в целом.

Самыми полезными продуктами для кишечника Фрилинг назвал бананы, рыбу, вареный картофель, квашеную капусту, черный хлеб, фасоль, чечевицу, шпинат и морковь.