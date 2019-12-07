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Сладкое и выпечка доведут до рака

Сладкое и выпечка доведут до рака
Их чрезмерное употребление приведет к развитию онкологии

Врачи предупреждают, что употребление ряда продуктов на регулярной основе ослабляет иммунитет и делает его организм более восприимчивым к различного рода инфекциям. В результате человек подвергается воспалительным процессам в кишечнике, колоректальному раку и циррозу печени. 

В интервью изданию focus.de немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг пояснил, что здоровая еда укрепляет слизистую оболочку кишечника и увеличивает число полезных бактерий, убивая вредные. 

Крайне негативный эффект на слизистую кишечника при частом употреблении оказывают выпечка, сладости, маргарин, майонез, сало и обработанные продукты. Медик отметил, что копченая колбаса при этом не навредит здоровью, если употреблять ее в пищу в небольших количествах и не более 500 граммов в неделю в целом. 

Самыми полезными продуктами для кишечника Фрилинг назвал бананы, рыбу, вареный картофель, квашеную капусту, черный хлеб, фасоль, чечевицу, шпинат и морковь. 

Сергей САЗОНОВ

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