Гостей ждут научные эксперименты, благотворительные акции, авто-елка и Новый год с роботами-трансформерами

Все дети с нетерпением ждут Нового года. Ведь это время волшебства, самых невероятных чудес и щедрых подарков от Деда Мороза. Сделать праздничные дни незабываемыми не только для ребенка, но и для всей семьи, помогут новогодние представления и авторские новогодние игрушки. Театральные постановки, ледовые спектакли, научные шоу и веселые гуляния – мы собрали для вас самые разные новогодние Елки, на которые можно смело отправляться всей семьей, а также можно увидеть уникальную норвежскую ель, украшенную игрушками ручной работы.

Новогодняя сказка на льду "Волшебник страны Оз" от Ильи Авербуха

В новом ледовом спектакле Ильи Авербуха "Волшебник страны Оз" впервые принимает участие двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Она выйдет на лед сразу после чемпионата России и примет участие в спектакле с 30 декабря по 7 января. С 27 по 29 декабря роль Дороти исполнит участница телевизионного проекта "Ледниковый период. Дети" Алиса Двоеглазова. Олимпийский чемпион Роман Костомаров сыграет роль злой и могущественной колдуньи Брунгильды, чемпионы мира Оксана Домнина и Максим Шабалин также предстанут в новых для себя образах. Сценографию и костюмы для спектакля создают лучшие театральные художники России Вадим Воля и Ольга Тумакова, лауреаты премии "Золотая маска". По традиции на спектаклях Авербуха всегда аншлаг, поэтому о билетах лучше позаботиться заранее.

Представления будут идти по адресу: ЦСКА Арена на Автозаводской

Рекомендуемый возраст: 0+. Стоимость билета – от 800 до 5 тыс. рублей

Подробнее по ссылке: https://icetickets.ru/

"Научный Новый год от Умной Москвы"

Научный Новый год – самое масштабное мероприятие "Умной Москвы". Мы совместили науку и праздник, чтобы сделать лучшую "Елку" из всех возможных. "Елку", на которой новые знания и открытия становятся главными приключениями.

События новогоднего приключения вновь разворачиваются в Университете Дедов Морозов. К празднику все синтезы снега успешно проведены и запатентованы, гранты за разработку новых морозных узоров получены, кибернетические олени настроены и заряжены. Деду Морозу остается только забрать все необходимое из лаборатории подаркостроения. Внезапно научные сотрудники получают сообщение от ректора о том, что в здании происходит что-то неладное. Привычные коридоры университета становятся запутанными, двери не поддаются, биологические образцы оживают, а химические установки произвольно изменяют направление протекания реакций. Чтобы праздник состоялся, ребятам придется выйти на связь с Дедом Морозом и помочь ему найти четыре ключа от лаборатории, спрятанные на разных кафедрах Университета. Вместе с подарками, разумеется.

В мероприятии можно поучаствовать с 25 по 30 декабря, а также 2 – 8 и 11 – 12 января. Оно состоится по адресу: Культурный центр ЗИЛ (м. "Автозаводская") и Новая Школа (м. "Раменки")

Рекомендуемый возраст – от 7 до 14 лет. Стоимость билета – 2950 рублей.

Подробнее по ссылке: https://www.smartmsk.com/scientificnewyear2020

"Научная елка WOW! HOW?" и шоу "Путешествие на СеРверный полюс"

Фестиваль науки WOW!HOW? приглашает и детей, и взрослых на грандиозную новогоднюю "Научную ёлку WOW!HOW?". В огромном фойе РАН гостей ждут увлекательные интерактивные развлечения, мастер-классы, научные демонстрации с механическими, химическим, оптическими и электрическими опытами. В Большом зале Российской академии наук пройдет новое уникальное новогоднее шоу "Путешествие на СеРверный полюс". Зрители узнают, как главные герои Нового года успевают вручить подарки детям со всего мира всего за одну ночь. В шоу принимают участие роботы-аватары, новая героиня Нейросеть, роль которой исполнила известная актриса Кристина Асмус, Дед Мороз и Снегурочка. После окончания представления детей ждут специальные подарки: настоящая катушка Тесла и конфеты от лучших российских производителей.

Прадник состоится 21 – 22 и 28,29 декабря в 10:30, 13:30, 16:30, 18:30, а также 20, 23 – 31 декабря и 2 – 6 января в 11:00, 14:30, 18:00 по адресу: Ленинский проспект, д. 32а, Российская академия наук.

Рекомендуемый возраст детей: 6+. Стоимость билета – от 790 до 5290 рублей.

Подробнее по ссылке: https://elkawowhow.ru/

Новогодний праздник в Автомузее "Моторы Октября"

Самый крупный музей ретроавтомобилей автомузей "Моторы Октября" приглашает маленьких и взрослых посетителей на специальную новогоднюю выставку. Она стартует 15 декабря. Эту ежегодную экспозицию, общая концепция которой посвящена празднованию Нового года во всем мире, работники музея собирали с особым трепетом. Ведь темой нынешнего года стал советский Новый год. На выставке гости увидят старинные новогодние открытки, приглашения на детские елки, множество игрушек из детства и креативную елку из запчастей. Маленьких посетителей ждут разные активности: гонки на педальных машинках по территории музея, викторины, конкурсы с розыгрышами призов, катания с настоящим Дедом Морозом на легендарной ретромашине "Победа" и сладкий подарок.

Новогодняя выставка пройдет в автомузее "Моторы Октября" с 15 декабря по 15 января с 10:00 до 21:00.

Рекомендуемый возраст детей: 6+. Стоимость билетов: детский – 450 руб., взрослый – 650 рублей.

Подробнее по ссылке: http://automuseum.ru/

Научный Новый год в "Зарядье"

"Тайна новогоднего времени" – это интерактивное научное шоу для детей. Никаких лекций, сцены и зрительного зала, только лаборатории, нескучная наука и увлекательные эксперименты, в которых сможет поучаствовать каждый. Юные ученые отправятся на помощь Деду Морозу в его Лабораторию времени. Там они узнают, как измерить время всеми возможными способами, разберутся в том, что такое водяные, атомные и химические часы, проведут множество опытов и решат увлекательные задачи. За 3 млн 600 тыс. миллисекунд им предстоит спасти праздник, запустив уникальные "Часы Нового года". Сопровождать ребят в путешествии будут настоящие физики, химики и математики. Пять удивительных лабораторий Научно-познавательного центра "Заповедное посольство" парка "Зарядье" с 27 декабря откроют двери перед юными всезнайками. Тайна новогоднего времени – тайна, покрытая снегом, шестеренками и литрами жидкого азота!

Гостей ждут в парке "Зарядье" 27 декабря – 6 января с 15:00 до 18:40.

Рекомендуемый возраст детей: 6+. Стоимость билета – 2 тыс. руб.

Подробнее по ссылке: https://www.zaryadyepark.ru/schedule/81327/

"Взломать нельзя отпраздновать"

Политех набирает в команду Деда Мороза младших научных сотрудников для погружения в мир больших данных, нейросетей, алгоритмов, машинного обучения. Как известно, в 2020 г. в Москве после реконструкции откроется Историческое здание Политехнического музея. На подготовку к открытию брошены все силы сотрудников, но оказалось, что этого недостаточно, и команда музея решила задействовать искусственный интеллект. Однако чей-то враждебный разум взломал систему и запустил вирус. С ним боролись, но устранить его так и не вышло. За помощью тогда обратились к Деду Морозу. Вместе с ним всю предновогоднюю неделю дети будут спасать Политех: выполнять задания Деда Мороза, чтобы получить фрагмент кода для сброса системных настроек. Пароли формирует Дед Мороз и высылает их только детям в возрасте от 8 до 12 лет, которые увлекаются наукой, любознательны, дружелюбны и не склонны к лени.

Мероприятие состоится в павильоне Политеха на ВДНХ с 24 по 29 декабря 2019 года.

Рекомендуемый возраст: от 8 до 12 лет. Стоимость билета – 2 тыс. рублей.

Подробнее по ссылке: polymus.ru/

Новогодняя ель символ праздника в известного лобби отеля

Третий год подряд в рамках партнерства с одним из московских благотворительных фондов в лобби отеля "Балчуг Кемпински Москва" появляется живая ель. Следующий год объявлен Годом народного творчества, и праздничное дерево украшено отвечающими тематике игрушками ручной работы.

Для новогоднего убранства были выбраны игрушки, изготовленные вручную мастерами из небольших подмосковных городов: легкие шары, расписанные в традициях хохломы, и разноцветные лошадки разных размеров, выполненные в классических для жостовского рисунка розах. Вместе с цветными украшениями на ели появились и нераскрашенные деревянные фигурки, среди которых символ наступающего 2020 г. – мышка. Темой новогодней ночи в отеле станет "Гусарская баллада", поэтому в хоровод игрушек неслучайно вступили и солдатики-гусары, и большие гусары-карандаши.

Гости и посетители отеля могут не только загадать сокровенное желание у праздничного дерева или сделать фотографии на обрамляющей ель мраморной лестнице, но и приобрести для своих друзей и детей понравившиеся авторские елочные игрушки в рождественском домике в лобби "Балчуга" за благотворительное пожертвование от 700 до 3500 рублей. Все собранные средства будут переданы подопечным фонда "Линия жизни", миссия которого – дарить счастье жить тяжелобольным детям и радость их родителям.

Новогодние спектакли Малого театра

Традиционно к новогоднему периоду в Малом театре стартуют сказочные и атмосферные спектакли "Снежная королева", "Золушка" и "Сказка о царе Салтане". Маленькие и взрослые зрители смогут отправиться в путешествие по ожившей сказке. Актеры Малого покажут, как храбрая Герда найдет младшего брата Кая и освободит его из колдовских чар Снежной Королевы. Гости увидят, как Принц встретит Золушку и спасет ее от злой мачехи, а сказки Пушкина расскажут четыре волшебных героя – Леший, Королевич, Кот Ученый и Кощей, словно сошедшие со страниц предисловия к поэме "Руслан и Людмила".

Гостей Малого театра ждут зрелищные и увлекательные развлечения еще до начала спектаклей. В фойе театра будет оборудовано множество зон с театральными мини-представлениями, забавными конкурсами и вручением вкусных подарков, цена которых включена в стоимость билетов.

Всех желающих увидеть это ждут в Государственном академическом Малом театре, на Исторической сцене и на Большой Ордынке с 30 декабря по 8 января.

Рекомендуемый возраст: 6+. Стоимость билета – от 200 до 2200 рублей.

Подробнее по ссылке: https://www.maly.ru/

"Домовой в витрине" – новогодняя премьера на ВДНХ

В Доме культуры ВДНХ в новогодние дни состоится премьера волшебного спектакля "Домовой в витрине" по трогательной книге шведской писательницы Эльзы Бесков. Эта история о маленьком домовом, притворившемся куклой и случайно оказавшемся в магазине игрушек. Дети зайдут в кладовку к домовому, чтобы сыграть на музыкальных кастрюлях, окажутся в волшебной спальне, где смогут повеселиться на горе подушек и сделают елочную игрушку своими руками. Кроме того, все желающие смогут отправиться на самый большой каток в Европе площадью в 20,5 тыс. кв. м, в цену билета включена стоимость новогоднего подарка и посещения катка. Пока малыши веселятся, родители могут посетить шоурум российских дизайнеров, который впервые откроется на ВДНХ специально к новогоднему периоду. В нем будут представлены детские коллекции ведущих модельеров страны.

Гостей ждут с 21 декабря по 10 января по адресу: ДК ВДНХ.

Рекомендуемый возраст: 3+. Стоимость билета: от 1300 до 2 тыс. рублей.

Подробнее по ссылке: https://vdnh.ru/

Новогодние Зоо-Елки в Московском зоопарке

Эксклюзивные новогодние представления с зоологическим уклоном и заботой об окружающей среде пройдут в арт-пространстве “Зоодепо” Московского зоопарка с 25 декабря по 7 января. В рамках уникального развлекательно-просветительного проекта “Зоо-Елки” будут проходить новогодние спектакли "Волшебная история о Смелом зайце, который спас Новый год", "Подарок для Деда Мороза" и "Новый год в подводном царстве", предназначенные для семейного просмотра. Их героями наравне со знакомыми всем Дедом Морозом и Снегурочкой станут различные животные. Каждый гость проекта сможет внести свою лепту в сохранение природы Земли, поскольку средства, полученные от продажи билетов, пойдут на содержание спасенных и конфискованных животных. После завершения проекта новогодняя ель будет высажена на территории зоопарка.

Представления в Московском зоопарке будуд проходить с 25 декабря 2019 по 7 января.

Рекомендуемый возраст детей: 0+. Стоимость билета – от 1800 до 4400 рублей.

Подробнее по ссылке: http://www.zooelka.ru/

Кибер-ёлка в Музее Восстания машин: “Операция Космо-Мышка”

Самый футуристический и фантастический музей Москвы приглашает на новогоднее представление. Только здесь вы можете увидеть героев фантастических фильмов, выполненных в натуральную величину из металла. С 20 декабря посетили музея будут спасать Новый год. На этот раз беда пришла из космоса, с планеты Кибертрон. Лидер десептиконов Мегатрон похитил мешок с подарками Деда Мороза. Операцию по спасению Нового года возглавит супергерой – Космо-Мышка. Зрителей ждут удивительные приключения, полет на другую планету и встреча с роботами-трансформерами.

Спектакль в Музее Восстания машин можно помотреть 20 декабря – 8 января.

Рекомендуемый возраст детей: 3+ю. Стоимость билета – 1800 рублей.

Подробнее по ссылке: https://msk.musbot.ru/