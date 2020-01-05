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Игнорировать опасно: какие признаки предупреждают об инсульте

Игнорировать опасно: какие признаки предупреждают об инсульте
Фото: www.globallookpress.com
Распознать грядущий приступ помогут четыре симптома

По словам медиков, диагностировать инсульт сложно. Однако есть определенные сигналы, которые тело посылает перед приступом. Игнорировать их опасно для жизни и здоровья.

О приближающемся инсульте могут говорить галлюцинации – слуховые, обонятельные и зрительные. Такое происходит, когда отмирают клетки мозга. Если вы не пьете каких-то лекарств, где галлюцинации это побочный эффект, срочно обратитесь к врачу.

Еще один признак – резкая головная боль. Если вам кажется, что подобных ощущений раньше никогда не было, лучше перестраховаться и записаться на прием к специалисту.

Насторожить должно также туннельное зрение, когда вы можете рассмотреть все, что перед вами, а с периферическим обзором возникают проблемы. То есть боковое зрение попросту не работает.

Четвертым симптомом являются резкие перепады артериального давления. Об этом сообщает Рамблер.

Ранее "Утро" писало об ускоряющих старение продуктах.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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