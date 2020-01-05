Распознать грядущий приступ помогут четыре симптома

По словам медиков, диагностировать инсульт сложно. Однако есть определенные сигналы, которые тело посылает перед приступом. Игнорировать их опасно для жизни и здоровья.

О приближающемся инсульте могут говорить галлюцинации – слуховые, обонятельные и зрительные. Такое происходит, когда отмирают клетки мозга. Если вы не пьете каких-то лекарств, где галлюцинации это побочный эффект, срочно обратитесь к врачу.

Еще один признак – резкая головная боль. Если вам кажется, что подобных ощущений раньше никогда не было, лучше перестраховаться и записаться на прием к специалисту.

Насторожить должно также туннельное зрение, когда вы можете рассмотреть все, что перед вами, а с периферическим обзором возникают проблемы. То есть боковое зрение попросту не работает.

Четвертым симптомом являются резкие перепады артериального давления. Об этом сообщает Рамблер.

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