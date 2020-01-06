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Какие специи помогут избежать смертельной болезни

Какие специи помогут избежать смертельной болезни
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВитамины в виде добавок оказались вредны для здоровья
Предотвратить возникновения онкологических заболеваний можно и без лекарств

Чтобы снизить риск развития рака желудка, специалисты советуют употреблять ряд приправ и лекарственных растений.

Многие специи обладают антиоксидантными свойствами. Даже в случае, когда опасная болезнь уже возникла, они могут ускорить выздоровление.

К полезным приправам диетологи причисляют имбирь – его используют в любом виде: молотом, сушеном, свежем.

Розмарин улучшает пищеварение и повышает аппетит. Если добавить его в черный чай, он оказывает успокаивающее действие на желудок.

Острый перец чили также способствует пищеварению, кроме того, он облегчает боль. Однако увлекаться жгучей приправой не стоит.

Куркуму издавна используют как противовоспалительное средство. Благодаря активному веществу куркумину она эффективна для профилактики развития онкозаболеваний.

Бактериальные инфекции хорошо подавляет чеснок. В нем содержится множество полезных веществ: аргинин, селен, флавоноиды и др. Добавьте его в рацион для снижения риска возникновения рака груди, желудка, толстой кишки и пищевода.

Из лекарственных растений выделяют ромашку, которая является хорошим спазмолитиком и успокоительным. Кроме того, она обладает противовоспалительным эффектом – больным с язвами в полости рта, которые возникают после лучевой и химиотерапии, помогут полоскания прохладным отваром.

При спазмах, расстройствах желудка и отравлениях хорошо помогает перечная мята, рассказала в беседе с "Вечерней Москвой" диетолог Елена Соломатина.

Ранее "Утро" писало о продуктах, которые ускоряют старение.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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