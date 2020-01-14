Согласно приметам и традициям, в этот день человека подстерегают лихорадки

Васильев день сменяет Сильвестров день, или "куриный праздник". Согласно приметам и традициям, 15 января отличалось суровым морозом.

Если верить поверью, то лютый холод выгонял 12 сестер-лихоманок, то есть нечисть, пишет Sputnik Lietuva. Чтобы они не попали в избу, хозяйки мыли притолоку особым составом, в который входили зола из семи печей, четверговая соль, земляной уголь из-под чернобыльника от Иванова дня.

Также от лихорадок спасала ладанка с истолченной головой змеи или лягушки. А еще в этот день чистили курятники, а детям дарили глиняных петухов.

Также наши предки верили в приметы. Они ждали оттепель, если ранним утром 15 января истошно пели петухи, сообщает "Газета13". Сороки в этот день ищут убежища – к вьюге и метели. Буря – к сильным морозам.

Также в "куриный праздник" можно определить, сколько дождливых месяцев будет в году. Для этого необходимо взять 12 луковых долек, посыпать их солью на ночь. Утром надо посчитать намокшие дольки.

