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Избавиться от плохого настроения помогут смешные анекдоты от "Утро.ру"
– Медведь, а ты говорил, что здесь бить не будут. Посмотри, что они с лошадью сделали.
– Ничего!
– Как и вчера?
– Да, решила сразу на два раза приготовить.
– Мама, а чистые носки есть?
– Есть, только надо постирать.
Ранее "Утро.ру" публиковало лучшие шутки от звезд "Аншлага".
Новые смерти и очаг эпидемии, прививку от инфекции будут делать не всем, эксперт окрестил низкую смертность в стране "русским чудом" - главные новости о COVID-19 к пятнице в материале "Утро.ру"