Свежие шутки помогут провести выходные с позитивом

Избавиться от плохого настроения помогут смешные анекдоты от "Утро.ру"

Учебный год в условиях карантина заканчивается, скоро все родители узнают свои оценки.





Лиса и медведь сидят в тюрьме. Вдруг камера открывается, и в нее вводят верблюда.

– Медведь, а ты говорил, что здесь бить не будут. Посмотри, что они с лошадью сделали.





– Любимая, а что будет на обед?

– Ничего!

– Как и вчера?

– Да, решила сразу на два раза приготовить.





Открыл новости в социальных сетях и удивился: когда в друзьях появилось столько вирусологов? Еще недавно же хорошими политологами были.





Разговаривают утро мать и ее сын, опаздывающий на занятия:

– Мама, а чистые носки есть?

– Есть, только надо постирать.

Ранее "Утро.ру" публиковало лучшие шутки от звезд "Аншлага".