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Новые анекдоты на 23 мая: подборка смешных приколов

Новые анекдоты на 23 мая: подборка смешных приколов
Фото: Markus Brunner/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Свежие шутки помогут провести выходные с позитивом

Избавиться от плохого настроения помогут смешные анекдоты от "Утро.ру"

  • Учебный год в условиях карантина заканчивается, скоро все родители узнают свои оценки.


  • Лиса и медведь сидят в тюрьме. Вдруг камера открывается, и в нее вводят верблюда.

– Медведь, а ты говорил, что здесь бить не будут. Посмотри, что они с лошадью сделали.


  • – Любимая, а что будет на обед?

– Ничего!

– Как и вчера?

– Да, решила сразу на два раза приготовить.


  • Открыл новости в социальных сетях и удивился: когда в друзьях появилось столько вирусологов? Еще недавно же хорошими политологами были.


  • Разговаривают утро мать и ее сын, опаздывающий на занятия:

– Мама, а чистые носки есть?

– Есть, только надо постирать.

Ранее "Утро.ру" публиковало лучшие шутки от звезд "Аншлага". 

Дарья ПЕТРОВА

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