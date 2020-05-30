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Большинство из нас ориентируется на прогнозы известных провидцев, таких как Ванга или Нострадамус. Однако кроме них существовало множество прорицателей, чьи предсказания оказались не менее точны. В Сети опубликовали прогнозы на будущее от некоего "Черного монаха", который жил в глубокой древности.
О провидце известно мало. Установлено только, что все свои прогнозы он записывал, в внизу текста рисовал черного паука – свой личный знак. Отсюда появилось еще одно прозвище прорицателя.
Некоторые из предсказанных им событий уже сбылись. "Черный паук" говорил о появлении Сталина – "человека с гор". Он утверждал, что во времена его власти погибнет множество людей, большая часть которых будет "убита в затылок", пишет автор Яндекс.Дзен-канала "МаНюНя".
Для наших с вами современников "Черный монах" оставил не менее устрашающее послание. Он заявил, что "на севере растают льда". Некоторые склонны трактовать изречение, как предсказание глобального потепления, однако что имел в виду провидец на самом деле, сказать трудно.
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