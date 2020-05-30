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"Черный паук" озвучил устрашающее пророчество для всего мира

"Черный паук" озвучил устрашающее пророчество для всего мира
Фото: pixabay.com
Предсказания малоизвестного монаха озвучили только сейчас

Большинство из нас ориентируется на прогнозы известных провидцев, таких как Ванга или Нострадамус. Однако кроме них существовало множество прорицателей, чьи предсказания оказались не менее точны. В Сети опубликовали прогнозы на будущее от некоего "Черного монаха", который жил в глубокой древности. 

О провидце известно мало. Установлено только, что все свои прогнозы он записывал, в внизу текста рисовал черного паука – свой личный знак. Отсюда появилось еще одно прозвище прорицателя. 

Некоторые из предсказанных им событий уже сбылись. "Черный паук" говорил о появлении Сталина – "человека с гор". Он утверждал, что во времена его власти погибнет множество людей, большая часть которых будет "убита в затылок", пишет автор Яндекс.Дзен-канала "МаНюНя". 

Для наших с вами современников "Черный монах" оставил не менее устрашающее послание. Он заявил, что "на севере растают льда". Некоторые склонны трактовать изречение, как предсказание глобального потепления, однако что имел в виду провидец на самом деле, сказать трудно. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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