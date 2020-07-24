Обороты московского бизнеса поставили посткарантинный рекорд

Среднесуточный оборот столичных предприятий за прошлую неделю составил 27,8 млрд рублей, что на 13% выше показателя предыдущей недели, на 11% выше недели с 23 по 29 марта, а уровень за аналогичный период прошлого года он превышает на 35%

Как пишут "Известия", экономика Москвы сумела преодолеть карантин менее драматично, чем прогнозировалось, во многом благодаря быстрому и своевременному реагированию на меняющуюся ситуацию. Ответственным за спасение экономики города стал вице-мэр Владимир Ефимов: решением Сергея Собянина он возглавил оперативный штаб по экономике, который в итоге сыграл ключевую роль в антикризисных действиях Москвы.

Штаб стал точкой принятия решений и консолидации всех сил, заинтересованных в том, чтобы смягчить удар по экономике. Причем уже после первых дней самоизоляции Ефимов принял решение о создании Центра поддержки экономики Москвы как cаll-центра и службы единого окна для всего пострадавшего бизнеса. Центр помогал предпринимателям решать самые разные задачи – от пропусков до восстановления разорванных логистических цепочек и проблем со сбытом. По последним данным, Центр получил и обработал больше 8750 обращений от бизнеса, данные о самых частых и острых проблемах бизнесе были переданы оперативному штабу. Руководствуясь ими, вице-мэр принимал решение о разработке новых мер поддержки предприятий, а также плана восстановления экономики после снятия ограничений.

За время пандемии в столице приняли четыре пакета мер поддержки для бизнеса, общий объем которых оценивается в 85 млрд рублей. Они включали отсрочки и льготы по налогам и арендным платежам, специальные программы кредитования и спецусловия для малого и среднего бизнеса и предприятий Московского инновационного кластера, гранты и субсидии. Важно, что столичные меры поддержки на дублировали, а расширяли действие федеральных мер, и это при том, что в стране были предприняты беспрецедентные шаги по поддержке населения и бизнеса.

По скорости, разнообразию и эффективности принимаемых мер Москва сумела опередить даже крупнейшие мегаполисы мира: по данным аналитического обзора компании Ernst & Young, Москва вошла в тройку самых эффективных "антикризисных" мегаполисов мира. Более того, она стала единственной европейской и мировой столицей, где помощь оказали не столько крупному, сколько малому бизнесу. "Преимущество московского пакета мер – в комплексности и гибкости. Он позволяет пострадавшим компаниям подобрать индивидуальный набор инструментов для преодоления периода ограничительных мероприятий. Направлена помощь на поддержку наиболее пострадавших отраслей и на увеличение ликвидности компаний малого и среднего бизнеса, в том числе предусмотрена массивная поддержка инновационных экспортных компаний". Это выгодно выделяет Москву на фоне таких крупных мегаполисов, как Лондон, Нью-Йорк и Гонконг", – говорится в отчете.

Но хотя, по сообщению штаба, более 80% запросов и предложений предпринимателей нашли отражение в антикризисных пакетах, поддержкой могут воспользоваться не все: основной упор был сделан на представителях пострадавших отраслей, а также на малом и среднем бизнесе. Крупные корпорации заняли место не спасаемых, а спасателей, расширяя социальные проекты и программы благотворительности.

Диалог с бизнесом как способ консолидации

Представители бизнеса, оценивая эффективность принятых мер, отмечают готовность профильного вице-мэра Владимира Ефимова к открытому диалогу и то, что именно предсказуемость и последовательность действий мэрии помогли избежать паники и необдуманных решений самих бизнесменов.

Денис Назаров, председатель Московского отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", так описывает в интервью журналу "Компания" свой опыт работы в пандемию: "Фактор времени действительно был решающим. И надо отдать должное, Правительство Москвы действовало очень оперативно. В этой ситуации были крайне важны каналы обратной связи с бизнесом, и они были созданы. Была создана рабочая группа с участием предпринимателей при Департаменте предпринимательства, в составе которой работало 27 подгрупп по всем возможным отраслям. Аналогичная рабочая группа была создана при Оперативном Штабе по экономическим вопросам. Их работа сильно помогала не только оперативно принимать решения, но и оперативно их корректировать, убирая неэффективные меры и развивая востребованные".

Эксперт от Комитета МТПП по промышленной и инновационной политике, генеральный директор ПАО "Калибр" (Технопарк "Калибр") Сергей Севостьянов отметил, что столичные власти стремились прислушиваться к бизнесу. По его словам, программы поддержки предпринимателей существуют давно, но карантин вывел их на новый уровень.

— Москва достаточно оперативно реагирует на запросы бизнеса и, используя свои ресурсы, быстро ориентируется в ситуации, определяя, кого нужно поддержать и в какой степени. Если говорить непосредственно об антикризисных мерах, принятых московским правительством, то они помогут бизнесу легче пережить этот непростой период. Отсрочки по платежам, гранты арендодателям, освобождение от арендной платы организаций, арендующих объекты городской недвижимости, всевозможные субсидии и льготные кредиты – всё это может значительно облегчить положение многим компаниям. А это, если считать приблизительно, минимум 4,5 млн человек.

Москва поддерживает предпринимателей не только налоговыми и арендными льготами, но и прямыми финансами. За 3,5 месяца в столице одобрили более 250 заявок от компаний малого и среднего бизнеса на субсидии и гранты на общую сумму более 425 млн рублей.

Была запущена и городская программа льготного кредитования бизнеса, в рамках которой город субсидирует до 8% ставки по новым кредитам и до 6 процентных пунктов по уже действующим. К середине июня по таким программам выдали кредитов на 7 млрд рублей, еще 15,5 млрд рублей выдадут в ближайшее время.

Уроки кризиса

Главное, отмечают "Известия", чему во время кризиса научились и предприниматели, и власть, да и сами жители города, – что победить в экономической войне с коронавирусом и сохранить привычный образ жизни можно только сообща. Коронавирус принес новый этап открытости, обмена знаниями и технологиями, сотрудничества и партнерства даже в самых конкурентных отраслях.

Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян поддерживает это мнение: "Власть научилась открытости. Обсуждение проблем шло в рамках живого диалога, обратной связи, на онлайн-площадках. Этот кризис восстановил элемент открытого общения между властью и бизнесом".

Денис Назаров, председатель Московского отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", так описывает свой опыт работы в пандемию: "Фактор времени действительно был решающим. И надо отдать должное, Правительство Москвы действовало очень оперативно. В этой ситуации были крайне важны каналы обратной связи с бизнесом, и они были созданы. Так по нашей инициативе была создана рабочая группа с участием предпринимателей при Департаменте предпринимательства, в составе которой работало 27 подгрупп по всем возможным отраслям. Аналогичная рабочая группа была создана при Оперативном Штабе по экономическим вопросам. Их работа сильно помогала не только оперативно принимать решения, но и оперативно их корректировать, убирая неэффективные меры и развивая востребованные".

Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян поддерживает мнение, которое высказывали представители бизнеса и общественных организаций: "Власть научилась открытости. Обсуждение проблем шло в рамках живого диалога, обратной связи, на онлайн-площадках. Этот кризис восстановил элемент открытого общения между властью и бизнесом. Тут немалую роль сыграли объединения бизнеса, которые помогли бизнесу и власти структурировать проблемы и возможности выхода из кризиса".