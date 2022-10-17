Генерал Картаполов отметил слаженность работы по частичной мобилизации в Москве

Генерал Картаполов отметил слаженность работы по частичной мобилизации в Москве
Фото: Ведяшкин Сергей/ АГН Москва
Несмотря на завершение призыва, в военкоматы продолжают идти добровольцы

Москва всегда славилась настоящими патриотами, и объявленная в сентябре частичная мобилизация еще раз это подтвердила. На это указал глава Комитета по обороне Государственной думы РФ генерал Андрей Картаполов.

В понедельник, 17 октября, мэром Сергеем Собяниным было объявлено, что Москва в полном объеме выполнила мобилизационное задание Минобороны. Главный военный комиссар столицы Максим Локтев подтвердил, что с 14:00 мск 17.10 явка по повесткам в военкомат не является обязательной. Но записаться в добровольцы по-прежнему можно.

"Добровольцы продолжают приходить. В г. Москве добровольцами записались без повесток сотни людей. И это не считая трех добровольческих полков, которые были сформированы в столице еще до начала частичной мобилизации",

– сообщил Картаполов в своем телеграм-канале.  

Генерал также отметил качественную, хорошо отлаженную работу военкоматов, правительственных структур Москвы и лично мэра Сергея Собянина, который держал на контроле мобилизационные мероприятия и все, что с ними связано.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
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