Москвичам рассказали, чем заняться на длинных выходных

Москвичам рассказали, чем заняться на длинных выходных
Фото: Зыков Кирилл/ АГН Москва
К 23 февраля в столице подготовили разнообразную развлекательную программу

Москвичам, остающимся дома на длинных выходных, скучать не придется. Парки, музеи и культурные центры приглашают вместе отметить День защитника Отечества.

В Парке Горького и в парке "Северное Тушино" к 23 февраля подготовили фотоэкспозицию "История Военно-морского флота России". На снимках можно увидеть, как менялись корабли от Петровских времен до наших дней.  

В Воронцовском парке посетители смогут узнать, как устроена пожарная машина. Программа с участием столичных спасателей начнется 23 февраля в 13:00 на центральной поляне. Там же можно будет сразиться в аэрохоккей.

Проверить себя на силу, скорость и выносливость можно будет в Бабушкинском парке и в сквере по Олонецкому проезду. Там 23 февраля будут организованы спортивные эстафеты и командные игры.

В Музее космонавтики (проспект Мира, дом 111) пройдет встреча с Героем Советского Союза космонавтом Александром Лавейкиным. Он расскажет о своем полете на орбитальную станцию "Мир" в 1987 году, о выходах в открытый космос. На мероприятие необходимо зарегистрироваться и приобрести входной билет в музей. 

В парке "Красная Пресня" юных москвичей научат рисовать портреты. Педагог покажет приемы портретной живописи, чтобы каждый смог изобразить своего папу, дедушку, брата. На урок необходима предварительная регистрация.

24 февраля выпускники и студенты Музыкального училища им. Гнесиных приглашают на музыкальный концерт в театральную гостиную Дома Гоголя (Никитский бульвар, дом 7а). В программе "Во славу Отечества" прозвучат произведения Шопена, Римского-Корсакова, Сарасате, Гурилева, Гаврилина и других композиторов. Концерт бесплатный, вход по предварительной регистрации.

25 февраля состоится праздничный концерт "Слава Родине" в культурном центре "Интеграция" (улица Саянская, 6б). Музыкальные номера представят академический хор "Энтузиаст", хор "Ретро", вокальная группа "Романтики", эстрадно-симфонический оркестр "Театр-Бенд". Вход свободный.

Специальные праздничные мероприятия пройдут и на других площадках города. Кроме этого, москвичи и гости столицы смогут в эти дни отправить поздравления российским воинам, сражающимся сегодня в рядах СВО. Тематические ящики с надписью "Добрые послания нашим бойцам" будут установлены с 23 по 26 февраля у катков в Парке Горького, садах имени Баумана и "Эрмитаж", в Измайловском, Перовском, Бабушкинском, Гончаровском, Лианозовском, Таганском, Воронцовском парках, ландшафтном парке "Митино", парках "Сокольники", "Фили", 50-летия Октября, "Ходынское поле", "Ангарские пруды", "Красная Пресня", "Дубки", "Северное Тушино", парке у прудов "Радуга" и парке Дружбы. 

"Утро" напоминает, что с 17 по 26 февраля в столице также проходит уличный фестиваль "Московская масленица".

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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