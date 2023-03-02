Движение на Калужско-Рижской линии метро восстановлено по графику

Станция "Медведково" открыта входа и выхода для пассажиров

Движение по Калужско-Рижской линии метро восстановлено и приведено в соответствие с графиком. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы утром в четверг, 2 марта.

Ранее из-за возникновения внештатной ситуации – на путях в районе станции "Медведково" оказался человек – поезда по северному участку оранжевой линии шли с увеличенным интервалом, а сама станция была временно закрыта для входа пассажиров. Но уже к 8:00 мск движение было налажено в обоих направлениях, вход на платформу "Медведково" открыт.

Накануне в Москве было запущено кольцевое движение по БКЛ. Как уточнил мэр Сергей Собянин, новые маршруты позволят экономить до 45 минут в пути.