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Движение по Большой кольцевой линии метро полностью восстановлено к 12:25 мск. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы в понедельник, 13 марта.
Ранее появилась информация, что поезда по БКЛ следуют с увеличенным интервалом, а на участке от станции "Новаторская" до станции "Аминьевская" и вовсе нет движения.
Как выяснилось, причиной стало появление воды в одном из тоннелей. Это произошло из-за нарушения техники безопасности ведения бурильных работ коммерческой компанией на строительном объекте возле метро.
По данным на 13:01 мск, поезда по БКЛ вернулись к обычному
графику движения после проверки инфраструктуры.
Круговое движение по БКЛ было запущено 1 марта 2023 года.
Противник пытался выйти из города