Движение на БКЛ полностью восстановлено – Дептранс

Движение на БКЛ полностью восстановлено – Дептранс
Фото: АГН Москва
Поезда следуют по обычному графику рабочего дня

Движение по Большой кольцевой линии метро полностью восстановлено к 12:25 мск. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы в понедельник, 13 марта.

Ранее появилась информация, что поезда по БКЛ следуют с увеличенным интервалом, а на участке от станции "Новаторская" до станции "Аминьевская" и вовсе нет движения.

Как выяснилось, причиной стало появление воды в одном из тоннелей. Это произошло из-за нарушения техники безопасности ведения бурильных работ коммерческой компанией на строительном объекте возле метро.  

По данным на 13:01 мск, поезда по БКЛ вернулись к обычному графику движения после проверки инфраструктуры.   

Круговое движение по БКЛ было запущено 1 марта 2023 года.

Источник: Дептранс Москвы ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Работает артиллерия: иностранных наемников в Бахмуте накрыло огнем

Противник пытался выйти из города

В России объявили о наступлении важнейшего этапа СВО

Никакой "распутицы" нет и не предвидится

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей