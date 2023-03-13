Поезда следуют по обычному графику рабочего дня

Движение по Большой кольцевой линии метро полностью восстановлено к 12:25 мск. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы в понедельник, 13 марта.

Ранее появилась информация, что поезда по БКЛ следуют с увеличенным интервалом, а на участке от станции "Новаторская" до станции "Аминьевская" и вовсе нет движения.

Как выяснилось, причиной стало появление воды в одном из тоннелей. Это произошло из-за нарушения техники безопасности ведения бурильных работ коммерческой компанией на строительном объекте возле метро.

По данным на 13:01 мск, поезда по БКЛ вернулись к обычному графику движения после проверки инфраструктуры.



Круговое движение по БКЛ было запущено 1 марта 2023 года.