Получившая второе гражданство Кузьмина высказалась о переезде из России

Получившая второе гражданство Кузьмина высказалась о переезде из России
Ольга Кузьмина. Фото: соцсети
Ее супруг живет в другой стране

Недавно получившая аргентинский паспорт актриса Ольга Кузьмина высказалась о переезде из России. Она рассказала, что ее супруг имеет семью в другой стране – Белоруссии, однако быть с ним там вместе звезда "Кухни" отказалась.

Актриса утверждает, что жить на таком расстоянии друг от друга им было тяжело только в первое время, когда их отношения только зарождались. У ее мужа шоумена Евгения Апанасевича там находятся дочь и сын от первого брака, а также работа, поэтому и он переехать в Москву не может.

"Сейчас мы не воспринимаем расстояние как какую-то помеху для нашей семьи", – уверяет знаменитость.

По ее словам, они могут попасть друг к другу в любой момент – от Минска до Москвы лететь на самолете полтора часа, а также постоянно ходят поезда. Такое положение вещей не является для них проблемой, а особенностью, с которой все свыклись.

Несколько месяцев назад у Кузьминой родилась дочка. Супруги отправились в Аргентину, чтобы ребенок появился на свет. Ходили слухи, что семейство сделало это ради второго гражданства, однако артистка это официально не подтверждала.

Ранее стало известно, что получившая второе гражданство Кузьмина оказалась в тюрьме.

Источник: соцсети
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