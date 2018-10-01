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Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон своеобразно посмеялся над своей экс-начальницей премьер-министром Терезой Мэй, сфотографировавшись бегущим посреди засеянного пшеницей поля. При этом шутник был одет в темную рубашку-поло с длинными рукавами и семейные труселя нежно-голубой расцветки с цветочками. Фотограф запечатлел Джонсона, размахивающего на бегу руками.
Снимок сегодня опубликовал телеканал Sky News. Как сообщает издание, бывшего главу МИД "застукали" в поле неподалеку от его дома в графстве Оксфордшир, чтобы воссоздать "самый озорной" момент миссис Мэй.
Отмечается, что в 2017 г. в ходе предвыборной кампании в одном из интервью госпожа премьер-министр призналась: самым хулиганским поступком ее детства был тот, когда она пробежала по пшеничному полю. Данное заявление стало поводом к многочисленным шуткам в адрес Мэй.
Сейчас многие комментаторы выразили удивление по поводу очевидного "троллинга" бывшего мэра Лондона.
Former foreign secretary @BorisJohnson 'mocks' PM by running through 'field of wheat' https://t.co/vPb1qCI4Dd— Sky News (@SkyNews) 1 октября 2018 г.
Не остался незаметным тот факт, что фотография появилась, когда канцлер казначейства Соединенного Королевства, представитель Консервативной партии Филип Хэммонд предпринял резкую атаку на г-на Джонсона, который в интервью The Sunday Times назвал политику Brexit миссис Мэй как "сумасшедшую" и "нелепую".
По мнению Хэммонда, экс-глава МИД ничего не понимает в тонкостях такой сложной проблемы, как Brexit, и что его самым большим профессиональным достижением остается внедрение схемы проката велосипедов в бытность мэром Лондона.
Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года. То ли еще мир увидит с британских пшеничных полей.
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