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Борис Джонсон в полях поиздевался над Терезой Мэй

Борис Джонсон. Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Parsons
Эксцентричный британский политик немного потроллил главу кабмина

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон своеобразно посмеялся над своей экс-начальницей премьер-министром Терезой Мэй, сфотографировавшись бегущим посреди засеянного пшеницей поля. При этом шутник был одет в темную рубашку-поло с длинными рукавами и семейные труселя нежно-голубой расцветки с цветочками. Фотограф запечатлел Джонсона, размахивающего на бегу руками.

Снимок сегодня опубликовал телеканал Sky News. Как сообщает издание, бывшего главу МИД "застукали" в поле неподалеку от его дома в графстве Оксфордшир, чтобы воссоздать "самый озорной" момент миссис Мэй.

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Отмечается, что в 2017 г. в ходе предвыборной кампании в одном из интервью госпожа премьер-министр призналась: самым хулиганским поступком ее детства был тот, когда она пробежала по пшеничному полю. Данное заявление стало поводом к многочисленным шуткам в адрес Мэй.

Сейчас многие комментаторы выразили удивление по поводу очевидного "троллинга" бывшего мэра Лондона.

Не остался незаметным тот факт, что фотография появилась, когда канцлер казначейства Соединенного Королевства, представитель Консервативной партии Филип Хэммонд предпринял резкую атаку на г-на Джонсона, который в интервью The Sunday Times назвал политику Brexit миссис Мэй как "сумасшедшую" и "нелепую".

По мнению Хэммонда, экс-глава МИД ничего не понимает в тонкостях такой сложной проблемы, как Brexit, и что его самым большим профессиональным достижением остается внедрение схемы проката велосипедов в бытность мэром Лондона.

Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года. То ли еще мир увидит с британских пшеничных полей.

Елена УСОВА
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