Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон своеобразно посмеялся над своей экс-начальницей премьер-министром Терезой Мэй, сфотографировавшись бегущим посреди засеянного пшеницей поля. При этом шутник был одет в темную рубашку-поло с длинными рукавами и семейные труселя нежно-голубой расцветки с цветочками. Фотограф запечатлел Джонсона, размахивающего на бегу руками.

Снимок сегодня опубликовал телеканал Sky News. Как сообщает издание, бывшего главу МИД "застукали" в поле неподалеку от его дома в графстве Оксфордшир, чтобы воссоздать "самый озорной" момент миссис Мэй.

Отмечается, что в 2017 г. в ходе предвыборной кампании в одном из интервью госпожа премьер-министр призналась: самым хулиганским поступком ее детства был тот, когда она пробежала по пшеничному полю. Данное заявление стало поводом к многочисленным шуткам в адрес Мэй.

Сейчас многие комментаторы выразили удивление по поводу очевидного "троллинга" бывшего мэра Лондона.

