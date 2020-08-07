Поклонники отметили, что 42-летняя телеведущая в прекрасной форме

Из-за пандемии коронавируса многие знаменитости проводят отпуск на отечественных курортах. Вот и Елена Летучая прилетела в Сочи отдохнуть от работы. На своей странице в "Инстаграм" блондинка выложила короткий ролик, на котором танцует на роскошной яхте в компании своих подруг.

На видео девушки веселятся под музыку и выглядят счастливыми. Поводом для радости стал день рождения одной из подруг Летучей.

"Когда у подруги день рождения. Виточка этот танец только для тебя", – написала Елена (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Пользователей социальной сети восхитил внешний вид ведущей. В комментариях отметили, что черное мини-бикини красиво смотрится на подтянутом теле. "Танцуй, Россия... и плачь, Европа... а у нас самые красивые девушки!", "Вы такие смешные, здорово веселитесь и дурачитесь", "Елена, самая красивая, и фигура глаз не отвести", "Вау фигура...статуэтка", – восторгаются комментаторы.

Подписчики также пожелали девушкам хорошо отдохнуть и по-хорошему позавидовали их отдыху.

Напомним, что ранее Елена оказалась в центре скандала. Бывшая подруга ведущей обвинила ее в плагиате. В ответ на это Летучая призналась, что ее бренд никогда не претендовал на эксклюзивность