Откровенное бикини и шампанское: Летучая "зажгла" на яхте - видео

Откровенное бикини и шампанское: Летучая "зажгла" на яхте - видео
Елена Летучая. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники отметили, что 42-летняя телеведущая в прекрасной форме

Из-за пандемии коронавируса многие знаменитости проводят отпуск на отечественных курортах. Вот и Елена Летучая прилетела в Сочи отдохнуть от работы. На своей странице в "Инстаграм" блондинка выложила короткий ролик, на котором танцует на роскошной яхте в компании своих подруг.

На видео девушки веселятся под музыку и выглядят счастливыми. Поводом для радости стал день рождения одной из подруг Летучей.

"Когда у подруги день рождения. Виточка этот танец только для тебя", – написала Елена (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены). 

Пользователей социальной сети восхитил внешний вид ведущей. В комментариях отметили, что черное мини-бикини красиво смотрится на подтянутом теле. "Танцуй, Россия... и плачь, Европа... а у нас самые красивые девушки!", "Вы такие смешные, здорово веселитесь и дурачитесь", "Елена, самая красивая, и фигура глаз не отвести", "Вау фигура...статуэтка", – восторгаются комментаторы.


Подписчики также пожелали девушкам хорошо отдохнуть и по-хорошему позавидовали их отдыху. 

Напомним, что ранее Елена оказалась в центре скандала. Бывшая подруга ведущей обвинила ее в плагиате. В ответ на это Летучая призналась, что ее бренд никогда не претендовал на эксклюзивность

Юлия МИХАЙЛОВА

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