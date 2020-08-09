Судя по животу супруги актера, пополнение в семье произойдет в ближайшее время

Актер Леонид Барац поделился радостной новостью – он станет отцом. Он опубликовал на своей странице снимки с женой Анной Моисеевой, которая, судя по всему, скоро родит звезде ребенка.

Супруги счастливы, что скоро в их семье произойдет пополнение – на снимках они улыбаются и заигрывают друг с другом. Леонид заявил, что роды планируются уже в октябре. По наберу имен, которые они рассматривают для новорожденного можно понять, что пара ждет мальчика.

"Предположительные названия – Марк, Даниил, Егор", – подписал фото Барац.

В прошлом году Бараца и Моисееву подозревали в скором окончании брака – актер не хотел жить в Киеве, откуда родом его супруга, а та, в свою очередь, противилась переезжать в Москву. Ходили слухи, что из-за этого они решили попробовать гостевой брак, но не выдержали испытания расстоянием и развелись в 2019 году.

Для 49-летнего Леонида этот ребенок станет третьим – у него уже есть двое дочерей от первого брака.

Также недавно стало известно о пополнении в семье Сюткина. Певец снова стал отцом. О том, что он с супругой ждет пополнения, в семье решили не рассказывать вплоть до появления ребенка.