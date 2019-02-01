Советские ядерные ракеты нацелили на Лондон и Берлин

Больше 60 лет назад на полигоне Капустин Яр запустили первую ядерную ракету

Про полигон Капустин Яр в Архангельской области известно практически каждому, кто хоть немного интересуется ракетным вооружением или смотрит новости. Периодически в этом засушливом местечке запускают ракеты, которые у всех на слуху. Это и С-400, и "Тополь-М", и спорная 9М729, из-за которой США и Россия вот-вот разорвут договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

А в 50-е годы на это полигоне проводили самые настоящие ядерные испытания. Тогда в СССР и США были уверены, что войны не избежать и готовились использовать ядерные баллистические ракеты для обеспечения действия сухопутных войск. Заряды были на как на "Воеводе" или "Сармате", поэтому в ходе испытаний разведчиков отправляли чуть ли не в самый эпицентр взрыва, оборудуя палатки с душем, который должен был "смыть радиацию". После взрывов солдаты в противогазах замеряли уровень заражения, а что с ними было потом, история умалчивает.

2 февраля 1956 года СССР испытал первую в мире ракету с ядерным боезарядом – Р-5М. Изначально она оснащалась фугасной частью массой в одну тонну, но в условиях начавшейся гонки вооружений Советскому союзу просто необходимо было преимущество перед американскими атомными бомбами на бомбардировщиках.

К испытаниям подошли очень серьезно. Целью стал конус в квадрате 8 км на на 12 км, а вокруг построили наблюдательные вышки с киноаппаратурой. Сам взрыв снимался на автоматические кинокамеры, причем использовались, в частности, длиннофокусные широкопленочные аппараты. Специальный радиолокатор обнаруживал головную часть ракеты на участке нисходящей траектории. А самолет должен был брать пробы из радиоактивного облака, о возможных последствиях тогда думали мало.



Заряд боевой части Р-5М составлял 80 килотонн, а дальность самой ракеты – 1200 км. Конструкторы отказались от стабилизаторов, сделав "пятерку" аэродинамически неустойчивой, хотя воздушные рули остались. Электроники и GPS тогда не было, поэтому применялась аналоговая система автоматического управления ракетой.

Точность, по современным меркам, мягко говоря, оставляла желать лучшего, однако ракета попала в квадрат на границе Аральских Каракумов и солончаков Челкар-Тенгиз примерно в 200 км от Аральска.

Примечательно, из близлежащих поселков не стали эвакуировать людей, но выслали машины, чтобы эвакуировать людей в случае необходимости.

Р-5М была ракетной средней дальности. Советское командование в конце 50-х развернуло два дивизиона в ГДР, в 80 км от Берлина в лесу вблизи Фюрстенберга. Четыре ракеты были нацелены на Англию, восемь на Париж, Брюссель, Бонн и Рурский регион ФРГ. Операция проводилась секретно, о ракетах не знало даже руководство ГДР. Однако в конце 1959 года Р-5М неожиданно передислоцировали в Калининград, что, скорее всего, является следствием тайных переговоров СССР и США. Позже в СССР построили Р-7 – первую межконтинентальную ракету.