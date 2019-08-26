Настоящий зверь: американцы прокатились на Т-80

Танкисты из Техаса с удовольствием поменяли "Абрамсы" на "восьмидесятки"

Американские военные смогли оценить знаменитый российский "летающий танк" Т-80 с газотурбинной установкой. Соответствующие фото и видео опубликовали военные 3-й бронетанковой бригады с учений в Южной Корее.

"По-настоящему редкий зверь", – написали в Twitter постоянные пользователи "Абрамсов". На фотографиях можно увидеть счастливые лица американских танкистов, для которых опыт эксплуатации Т-80 бесценен, потому что это один из основных танков российской армии.

The T-80 in ROK .A rare beast indeed. https://t.co/tuwoeiY9mU — Ninjamonkey (@Aryanwarlord) August 25, 2019

В Южной Корее 80 танков Т-80У, а больше всего, кроме России, у Пакистана – 320. Но с пакистанцами американцы совместных учений не проводят, как и с Египтом, Йеменом и другими обладателями танков.

Ранее журнал The National Interest оценил модернизацию Т-80БВМ, который стал намного опаснее базовой модели за счет многоканального прицела наводчика "Сосна-У", а также доработанного газотурбинного двигателя ГТД-1250 и других новшеств. Одним из главных преимуществ машины является меньший расход топлива. Как известно, прожорливость – один из главных "грехов" Т-80. Зато танк заводится в любой мороз и практически никогда не глохнет.

На вооружении Южной Кореи состоят относительно устаревшие Т-80У, принятые на вооружение в 1985 году.