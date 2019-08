Настоящий зверь: американцы прокатились на Т-80

Американские военные смогли оценить знаменитый российский "летающий танк" Т-80 с газотурбинной установкой. Соответствующие фото и видео опубликовали военные 3-й бронетанковой бригады с учений в Южной Корее.

"По-настоящему редкий зверь", – написали в Twitter постоянные пользователи "Абрамсов". На фотографиях можно увидеть счастливые лица американских танкистов, для которых опыт эксплуатации Т-80 бесценен, потому что это один из основных танков российской армии.

The T-80 in ROK .A rare beast indeed. https://t.co/tuwoeiY9mU