США подделали российский "Калибр"

Американские моряки тренируются сбивать крылатые ракеты русских

В США настолько опасаются российских крылатых ракет "Калибр", что сделали их копии и теперь тренируются их сбивать. Назвали ракету-мишень GQM-163A почему-то "Койтом", и недавно, как сообщает пресс-служба ВМС США, впервые запустили ее на острове Уоллоп в штате Вирджиния. Соответствующее видео опубликовали на странице ведомства в Twitter.

The #Navy conducted the first East Coast launch of the GQM-163A Coyote Supersonic Sea Skimming Target from @NASA's Wallops Flight Facility in Virginia Sept. 12 as part of a fleet missile exercise, known as MSLEX https://t.co/wyeUFeLg5v pic.twitter.com/OBF7vsrUR7 — ＮＡＶＡＩＲ (@NAVAIRNews) September 24, 2019

"Койот" намного дешевле и проще "Калибра" и сделана по примеру российской ракеты-мишени MA-31, которая, в свою очередь, выполнена на основе советской управляемой сверхзвуковой Х-31. У мишени нет самонаводящейся головной боевой части и радиовысотомера. Аналогично сложных датчиков лишена и GQM-163A. Зато у нее есть твердотопливный ускоритель Hercules MK70 и маршевый двигатель MARC-R-282.

Вряд ли "Койот" сможет точно имитировать "Калибр", сбить который будет несомненно сложнее. Радиолокационная головка АРГС-54Э российской ракеты 3М-54Э точно наводит на цель на конечном участке траектории полета.