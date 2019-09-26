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США подделали российский "Калибр"

США подделали российский
Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС
Американские моряки тренируются сбивать крылатые ракеты русских

В США настолько опасаются российских крылатых ракет "Калибр", что сделали их копии и теперь тренируются их сбивать. Назвали ракету-мишень GQM-163A почему-то "Койтом", и недавно, как сообщает пресс-служба ВМС США, впервые запустили ее на острове Уоллоп в штате Вирджиния. Соответствующее видео опубликовали на странице ведомства в Twitter.


"Койот" намного дешевле и проще "Калибра" и сделана по примеру российской ракеты-мишени MA-31, которая, в свою очередь, выполнена на основе советской управляемой сверхзвуковой Х-31. У мишени нет самонаводящейся головной боевой части и радиовысотомера. Аналогично сложных датчиков лишена и GQM-163A. Зато у нее есть твердотопливный ускоритель Hercules MK70 и маршевый двигатель MARC-R-282.

Вряд ли "Койот" сможет точно имитировать "Калибр", сбить который будет несомненно сложнее. Радиолокационная головка АРГС-54Э российской ракеты 3М-54Э точно наводит на цель на конечном участке траектории полета.

Александр ИЛЬИН
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