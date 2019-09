США подделали российский "Калибр"

В США настолько опасаются российских крылатых ракет "Калибр", что сделали их копии и теперь тренируются их сбивать. Назвали ракету-мишень GQM-163A почему-то "Койтом", и недавно, как сообщает пресс-служба ВМС США, впервые запустили ее на острове Уоллоп в штате Вирджиния. Соответствующее видео опубликовали на странице ведомства в Twitter.

The #Navy conducted the first East Coast launch of the GQM-163A Coyote Supersonic Sea Skimming Target from @NASA's Wallops Flight Facility in Virginia Sept. 12 as part of a fleet missile exercise, known as MSLEX https://t.co/wyeUFeLg5v pic.twitter.com/OBF7vsrUR7