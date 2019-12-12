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SR-72 безнаказанно "прошьет" российскую ПВО с С-400

SR-72 безнаказанно "прошьет" российскую ПВО
Фото: commons.wikimedia.org
Американцы приготовили Москве опасный сюрприз

В последнее время интерес к "Черному дрозду" SR-71 не угасает по той причине, что США готовят ему замену – SR-72. Засекреченный летательный аппарат, согласно заявленным характеристикам, разгонится до 6 Махов и станет гиперзвуковым.

По официальным данным, беспилотный SR-72 станет разведчиком. Однако, по мнению западных военных экспертов, это идеальный бомбардировщик, потому что его будет практически невозможно сбить, в том числе, из С-400, не говоря уже о ракетах "воздух – воздух".

МиГ-31БМ с "Кинжалом" опасен именно потому, что он запускает ракету на сверхзвуке, придавая ее высокую начальную скорость. Аналогичным образом, по версии The National Interest, будет действовать SR-72. БПЛА пересечет Атлантику всего за полтора часа и поразит цели высокоточными боеприпасами. Затем он вернется на базу, чтобы пополнить отсеки.

С "Черного дрозда" не запускали ракеты, опасаясь за жизни летчиков, так как на такой огромной скорости могло произойти непоправимое.

Но SR-72 беспилотный, поэтому, скорее всего, будет вооружен. Самое сложно для американцев будет создать и испытать двигатель, который разгонит самолет с 0 до запредельных скоростей. И, по данным СМИ, такой двигатель уже есть.

Как сообщили в Lockheed Martin, компания Aerojet Rocketdyne сделала двигатель с комбинированным циклом. Он включает турбину для скоростей ниже 3 Махов и реактивный двигатель для гиперзвука. При этом сопла будут использоваться те же самые.

Александр ИЛЬИН

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