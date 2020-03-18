Низкая цена на нефть может похоронить самый дорогой танк России

Низкие цены на нефть и мировой кризис, спровоцированный коронавирусом, может ударить не только по истребителю Су-57, но и по остальной перспективной и дорогостоящей российской технике. В группу риска журнал The National Interest поставил и небезызвестный танк Т-14 "Армата", у которого недавно, вдобавок, обнаружились проблемы с двигателем.

По плану, первую партию "Арматы", как и БПМ Т-15 должны были начать производить на "Уралвагонзаводе" в этом году. Но теперь опять ничего не понятно. Несмотря на то что машину высоко оценили как отечественные, так и зарубежные военные эксперты, танк подвел двигатель, и теперь, чтобы разработать новый, понадобится минимум год. Выходом может стать установка на Т-14 уже проверенного "мотора", однако не факт, что это получится сделать быстро и получится сделать вообще.

Как напоминает NI, проблемы с двигателем у "Арматы" были и раньше. На одном из парадов Победы на Красной площади Т-14 заглох. Его попытались отбуксировать, однако тщетно. В итоге экипажу все же удалось завести машину. Позже диктор заявил, что это была "запланированная остановка", однако американские журналисты в этом сильно сомневаются.

У "Арматы" проблемы не только с двигателем, но и с коробкой передач, тепловизионным прицелом. Танк получился дорогим, и при этом, его не проверили в бою. Если бы с машиной все было в порядке, скорее всего, мы бы увидели ее в Сирии.

Теперь же, в связи с низкой ценой на нефть, "Армату" могут задвинуть в "долгий ящик". Сейчас просто не до нее,а у России достаточно Т-72Б3 и Т-90, которые могут сделать нужную работу.

К 2022 году до сих пор ожидают 132 машины на платформе "Армата". Однако на Западе эти планы считают слишком оптимистичными.