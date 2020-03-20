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В России тестируют вакцину от коронавируса

продолжениеПервые зараженные коронавирусом появились в Хабаровске и Якутии
Препарат будет доступен к концу года

В России начались испытания вакцины против коронавируса. Научный центр Роспотребнадзора разработал прототипы препарата.

Ученые изучают способность вакцины вызывать иммунный ответ организма. Испытания проходят на лабораторных животных, сообщается на сайте Главного санитарного ведомства.

В ходе тестирования российские специалисты надеются определить эффективность препарата, а также дозу и способ вакцинации, передает "ФедералПресс".

Ученые рассчитывают, что внедрить разработку можно будет уже в конце этого года, отмечает телеканал "360".

Ранее микробиолог предупредил, что вирус сам по себе не исчезнет и распространится лишь сильнее, если антидот не будет готов в ближайшее время. Также поступила информация о том, что в России вакцину от коронавируса получат раньше срока, и через несколько месяцев препарат будет доступен жителям нашей страны.

Карина СИРАЗОВА

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