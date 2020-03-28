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Московских пенсионеров оставят без денег

Московских пенсионеров оставят без денег
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Денежное наказание ждет пожилых людей за нарушение карантина

Пенсионеры, которые не будут соблюдать режим самоизоляции, лишатся материальной помощи от государства. Об этом рассказали в московском департаменте соцзащиты.

Для всех жителей Москвы старше 65 лет ввели обязательный карантин – с 26 марта по 14 апреля пенсионерам разрешили выходить на улицу лишь в случае крайней необходимости. За соблюдение самоизоляции власти пообещали выплатить компенсацию в размере 4 тыс. рублей: 2 тыс. сначала и 2 тыс. уже после окончания карантина.

Именно без второй части материальной помощи пообещали оставить пожилых людей, если они нарушат режим самоизоляции, пишет РБК. В департаменте отметили, что жесткого контроля за пенсионерами не будет, однако самых халатных будут вычислять по видеокамерам.

В России число заболевших коронавирусом за последние сутки выросло на 228 человек, причем 114 новых случаев зафиксировали в Москве. Вчера от COVID-19 умер еще один заболевший в столице, а сегодня жертвой инфекции стал пациент в Оренбургской области.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вячеслав Москва
Ответить
Что значит ”Московских пенсионеров оставят без денег”? Нифига подобного, пенсии получают все. Просто работающим пенсионерам, ушедшим на больничный, в случае нарушения режима не выплатят дополнительные 2 тыс руб. Первые 2 тыс платят сразу. И не так уж плохо получается: пенсия + больничный + 2 тыс за <цензура> неделовши. Да пусть этот карантин никогда не кончается.
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