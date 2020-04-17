Нарушителей карантина госпитализируют в обязательном порядке

За последние сутки в столице 134 человека принудительно отправились в больницы лечиться от коронавируса, информирует оперативный штаб.

Работа по выявлению людей, игнорирующих самоизоляцию, проводится властями каждый день. За время с момента прошедших выходных жители города совершили таких нарушений на 50 млн рублей.

Из-за того, что москвичи неохотно соблюдают карантин, власти приняли решение ввести пропускной режим. Он действует с 15 апреля не только на столичных улицах, но и на территории Подмосковья.

Ранее "Утро.ру" опубликовало свежую статистику по количеству заболевших коронавирусом в России.