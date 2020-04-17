Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Больше 130 москвичей принудительно отправили лечиться от коронавируса

Нарушителей карантина госпитализируют в обязательном порядке

За последние сутки в столице 134 человека принудительно отправились в больницы  лечиться от коронавируса, информирует оперативный штаб. 

Работа по выявлению людей, игнорирующих самоизоляцию, проводится властями каждый день. За время с момента прошедших выходных жители города совершили таких нарушений на 50 млн рублей. 

Из-за того, что москвичи неохотно соблюдают карантин, власти приняли решение ввести пропускной режим. Он действует с 15 апреля не только на столичных улицах, но и на территории Подмосковья. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало свежую статистику по количеству заболевших коронавирусом в России.

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

СМИ: Санкт-Петербург окружат блокпостами

В городе планируют ввести пропускную систему вслед за Москвой

Путин отменил Парад Победы 9 мая из-за коронавируса

Торжественную часть мероприятий, приуроченных к празднованию окончания ВОВ, перенесли на другую дату

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей