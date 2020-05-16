Малышу было всего три года

Трагедия случилась в ночь на субботу, 16 мая.

Мальчик попал в больницу 12 мая из-за сильной зубной боли. Медики установили, что у ребенка воспаление челюсти (периостит). Как сообщает МК, в Морозовскую больницу малыша доставили в сопровождении бабушки.

Состояние ребенка позже резко ухудшилось. Спасти его врачи не смогли. Проба на коронавирус дала положительный результат, пишет издание.

Ранее Утро.ру сообщало последние новости о коронавирусе в России на сегодня, 16 мая.