За последние сутки от COVID-19 умерли 188 человек

Жителям России по-прежнему ежедневно сообщают о новых случаях заражения коронавирусом. По свежим данным на 27 июня известно, что китайскую инфекцию диагностировали у 6852 человек в 85 регионах. За последние сутки выздоровели еще 9200 россиян.

По информации Оперативного штаба, от COVID-19 ежедневно продолжают умирать люди. За последние сутки скончались 188 россиян.

На распределительной карте с числом выявленных заболевших Москва занимает первое место. В столице коронавирус нашли еще у 750 человек. Затем идет Подмосковье с 366 заболевшими. На третьем месте расположился Ханты-Мансийский АО с 280 инфицированными.

Сейчас общая картина по заразившимся китайской инфекцией выглядит следующим образом: за все время пандемии в России заболело 627646 человек. За этот же период погибло 8969 россиян. А 393352 жителя страны полностью излечились от COVID-19.

Отметим, вчера, 26 июня, впервые с 29 апреля коронавирус в России диагностировали меньше, чем у 7 тысяч человек.

Напомним, ранее вирусолог Михаил Щелканов сообщил о второй волне заболеваемости. По словам эксперта, сначала это ожидает страны Европы, а потом коронавирус доберется и до России. По его прогнозам, вспышка заболеваемости ждет россиян уже через две недели.