Раскрыто неожиданное влияние антибиотиков на психику

Популярные лекарства могут вызывать психические заболевания

Ученые из Дании провели эксперимент с участием более 1 млн. человек, родившихся в период 1995-м и 2012 годами. Специалисты определили инфекции, которыми болели добровольцы, и все психические расстройства, с которыми они сталкивались.



Оказалось, что употребление антибиотиков связано с высоким риском психических заболеваний – об этом сообщает Lenta.ru. Тяжелые инфекции повышали риск развития психического расстройства почти в 2 раза, а при приеме антибиотиков эта вероятность увеличивалась еще в 1, 5 раза.

Употребление антибактериальных препаратов способствовало расстройствам шизофренического спектра, обсессивно-компульсивному расстройству, расстройству личности и поведения, умственной отсталости, расстройству аутистического спектра и синдрому дефицита внимания.

Эта связь может объясняться взаимодействием между кишечным микробиомом и центральной нервной системой. Известно, что у животных антибиотики вызывают изменения в составе бактерий пищеварителнього тракта, в результате чего ухудшаются мыслительные способности.