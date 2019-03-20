Развенчаны главные мифы о загаре о солярии

Чтобы не пострадать от солнца нужно придерживаться простых правил

Большинство людей стремятся к коже темного цвета любыми способами: если нет возможности отдохнуть на море, то люди прибегают к помощи соляриев, где получить нужный оттенок можно с помощью ультрафиолета.



Дерматологи разоблачили самые вредные мифы, касающиеся загара и соляриев, чтобы вы не пострадали.

Первый миф: загар необходим для получения витамина D.

К такому аргументу чаще всего прибегают жители северных регионов, страдающие от нехватки тепла. Восполнять витамин D они бегут в солярий, но нет смысла подвергать здоровье такому риску – получить этот элемент можно из добавок или продуктов питания. Например, из грибов, яиц, соевого молока или рыбы.

Второй миф: смуглым людям не нужен солнцезащитный крем.

Если светлокожие точно знают, что уберегать кожные покровы от вредного воздействия необходимо, то темнокожие не всегда понимают, что ультрафиолетовая радиация является опасной абсолютной для всех.

Третий миф: только лучи среднего диапазона являются вредными.

Люди сталкиваются с 2 типами ультрафиолетовой радиации: лучами среднего диапазона (UVB) и длинноволновыми лучами (UVA). Именно UVB-лучи заслужили плохую репутацию, так как связаны с ожогами и появлением опухолей. Однако, это не значит, что UVA-лучи безопасны. Они ускоряют процессы старения, способствуют появлению морщин и пигментных пятен – сообщает "МедикФорум".

Четвертый миф: рак кожи не так уж и опасен.

Количество людей со злокачественными опухолями на кожных покровах постоянно растет. Да, они являются менее опасными, чем онкология мозга или поджелудочной железы, но риск развития злокачественной меланомы уменьшат шансы на выздоровление. Например, в США каждый час умирает человек от рака кожи.

Пятый миф: если нет ожогов, значит, все в порядке.

Любые солнечные ванны или поход в солярий опасны. Конечно, острые ожоги вызывают боль и увеличивают риск меланомы. Но загара сам по себе уже усиливает предрасположенность к смертельному заболеванию. Понятия "здоровый загар" просто не существует. Любые лучи ультрафиолетовой радиации необходимо блокировать с помощью солнцезащитного крема.

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