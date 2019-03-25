Опасно для жизни: почему нельзя использовать масло дважды

Экономия на кухне может привести к онкологическим заболеваниям

Ученые из США выяснили, что повторное использования масла для жарки влияет на опухоли. Растительное масло при повторном применении на сковороде может действовать как токсикологический триггер и будет способствовать развитию раковых клеток – метастазы будет распространятся быстрее.

В ходе опытов они использовали соевое масло. В течение 16 недель одной группе грызунов давали продукт в сыром виде, другой – термически обработанный. После этого был сымитирован рак молочной железы последней стадии. У мышей, которых кормили едой, жаренной на дважды использованном масле, рост метастаз происходит в 4 раза быстрее – сообщает "MИР 24".

Это еще раз указывает на опасность фастфуда – еда в быстрых кафе обжаривается на одном и том же масле несколько раз. В результате в масле накапливается повышенное количество вредных веществ.

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